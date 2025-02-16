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Anasayfa Yazarlar Turgay Demir Şeytan ayrıntıda gizlidir!
Turgay Demir

Turgay Demir

16 Şubat 2025 | Pazar

Şeytan ayrıntıda gizlidir!

Beşiktaş hızlı başladığı maçın 10. dakikasından itibaren orta alanda yetersiz kalınca Trabzonspor daha etkili oynamaya başladı.
Savunmanın önünde nöbet bekleyen Chamberlain, Mario, Rashica sadece ayaklarına top geldiğinde etkili olan oyuncular.
Gedson ise tek sağlam orta saha. İlk yarıda tek başına Gedson yetmedi vesselam.
İkinci yarının başından itibaren yüklenen Beşiktaş'ta, yenilen golün "sorumlusu" Rafa Silva bu kez çok şık bir vuruşla beraberliği sağlayınca moraller de düzeldi. Rashica'nın attığı golde de topun rakibe çarparak ağlara gitmesi manidardı… İmmobile çıkıp Semih, Rashica'nın yerine Muçi girince sağ tarafta havalar biraz düzelse de öndeki manzara iyice kötüleşti.
Semih top ezme ustası oldu. Sezon başından beri söylüyorum Beşiktaş kadrosunun ana hatları muhteşem ama detaylarda sıkıntı var. Türkiye'nin en iyi kalecisi Kartal'ın elinde, en iyi 6-8 numarası Gedson ona keza.
Emirhan Topçu, adı gibi TOPÇUNUN KRALI… Rafa'yı da koydun mu al sana iskelet.

Macera aramadan bu iskeletin etrafını iyi donattığınızda sonuç alırsınız. Solksjaer'in ilk yarıdaki kadrosu bana göre yanlıştı ama o yanlışı düzeltmeyi bildi.
Not: Sahaya yabancı madde atanların, rakip futbolcuya küfür edenlerin hala tribünlerde olmaları hepimizin ayıbıdır.

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Etiketler :
Chamberlain, mario, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Solksjaer, beşiktaş, Trabzonspor, Rashica, Muçi, Rafa, Kartal, Semih, Gedson

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