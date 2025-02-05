Bir yaralı döş!

Ne diyordu Rahmetli ozan; Mahsuni Şerifim Çıksam Dağlara…Rast gelsem de avcı vurmuş Marala… Doldur tüfeğini beni yarala…Bir yaralı döşten gayrı nem kaldı… Milyonlarca Beşiktaşlı tam bu durumdalar… Bir yaralı döşleri var bir de Ziraat Türkiye Kupası umutları… Tıpkı geçen sezon olduğu gibi… Lig gitti, Avrupa bitti ama öte yandan bir ZTK aynı anda iki kupayla sezonu kapatmak anlamına da gelebilir. Yine tıpkı geçen sezon olduğu gibi… O nedenle Kupa'ya sımsıkı sarılmış durumda Beşiktaş... Dün rakip 2.lig'ten olunca biraz motivasyon sorunu yaşadılar, havanın soğukluğu da nefesleri kesti besbelli. Hal böyle olunca ortaya çok iyi futbol çıkmadı ve gol de gecikti. Dahası gole kadar fazla pozisyon da olmadı ve tribündekiler iki kere dondular…



Neyse ki 64'te Muçi doğru zamanda, doğru vuruşu yaptı ve perdeyi açtı. Ardından Joao Mario galibiyeti perçinledi. Beşiktaş ve Kırklarelispor (Hemşehrim) arasında ciddi bir hedef ve güç farkı olduğu için teknik analize gerek yok. Konuk takım elinden geleni yaptı ve gücü oranında mücadele etti, futbolu çirkinleştirmedi. Beşiktaş alternatif oyuncularını, genç golcülerini birlikte kullanma şansı buldu. Mustafa iki kez iyi top götürdü ama sonunu getiremedi, Semih'in de birkaç denemesi oldu. Joao Mario yavaş yavaş toparlıyor gibi. Daha önce futbolu unutmuştu da yeni yeni mi hatırlıyor bilemedim. Dün de iyi oynadı. Muçi şahsen benim çok şey beklediğim bir yıldız adayı ama henüz beklentileri karşılamaktan çok uzak. Semih ve Mustafa Hekimoğlu oynadıkları maçları tekrar tekrar izlemeli ve yaptıkları pozisyon hatalarını görmeliler. Gelişmeye ihtiyaçları var ama yaşları genç yani başarabilirler.