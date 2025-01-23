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Anasayfa Yazarlar Turgay Demir Aklın yolu
Turgay Demir

Turgay Demir

23 Ocak 2025 | Perşembe

Aklın yolu

5-0 yendiğinde Beşiktaş'ı yere-göğe sığdıramayanlar ligde yaşananlardan sonra da kadronun tamamen değişmesi gerektiğine kadar dengesiz yorumlar yapmaktan geri durmamışlardı. Bu satırların yazarı ise sezon başından beri Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu ama kötü bir hocası (Van Bronckhorst) olduğu gerçeğinin altını ısrarla çizmiş ve sadece daha net bir golcü gerektiğini belirtmişti. Sanırım Avrupa Ligi'nin iddialı takımı, namağlup ikinci durumdaki Bilbao karşısındaki oyun sonrasında bir çok kişi bizimle aynı noktaya gelecektir… Buyursunlar efendim!.. Rashica, Muçi, Musrati, başta bugüne kadar motive olamayan ve kötü oynayan oyuncular ise ilk kez Samsun maçında kendilerine gelmişlerdi Bilbao maçında da uyanış sürdü. Ole Gunnar Solskjaer'in elinde sihirli değnek falan yok!... Serdal Adalı'nın da öyle… Başkan ve teknik adam sihirbazlık falan yapmadılar yani sadece ödenmeyen paralar ödendi ve belirsizlikler ortadan kalktı. Rashica'nın boş koşularını, attığı gollerdeki takipçiliğini gördünüz mü!? Rafa'nın gayreti!.. Muçi'nin yerinde duramaz hali… Al Musrati'nin milimetrik pasları… Risk almadan işini yapan Masuaku v.s Herkes kendine geldi vesselam... Mert Günok, Swensson ve Gedson zaten hep iyiydiler yine öyleler. Sezon başından beri Semih kanat oynamaz, İmmobile'ye alternatif olur başka türlüsü şapkadan tavşan çıkarmaktır dedik. Ole Gunnar ilk maçında aklın yolunu tercih etti, herkesi yerli yerinde oynattı, değişiklikleri de aynı mantıkla yaptı, göle maya çalmadı. Harika bir mücadele, çok iyi bir oyun, mükemmel goller ve Beşiktaş İspanyol Boğası'nı yerle bir etti…

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Etiketler :
Ole Gunnar, Bilbao, Beşiktaş İspanyol Boğası, Rashica, İmmobile, Rafa, Samsun, Avrupa Ligi, Gedson, Swensson, mert günok, Masuaku, Al Musrati, Serdal Adalı, van Bronckhorst

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