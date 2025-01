Gariplikler komedyası

Beşiktaş'ta yanlışın bini, bir para… Hangi birini sayayım bilemedim. Misal Joe Mario antrenmanlarda nasıl bir muhteşem performans sergiledi de dün yine ilk on bire girdi!.. Takımın yarısı sakatlanıp diğer yarısı da pandemiye yakalansa yine de Joe'yu oynatmam.

Kulübeye bile sokmam ama Serdar kardeşim oynatıyor… Üçüncü kez ayağına Beşiktaş'ın teknik direktörü olma fırsatı gelmiş fakat kendisi hala rüyada… Salih'i kesmemesi, Rafa'yı kaleye yakın oynatması, Joe'yu yok sayması, Emirhan'ı tahtaya ilk yazması gerektiğini bir türlü öğrenemedi.

Ceketi bozup yelek yapmaktan öte gidemiyor vesselam.

Dedim ya gariplikler komedyası Beşiktaş… Zemin kaygan, sahada Muçi, Gedson, Al Musrati, İmmobile, Rafa, Masuaku gibi şutörler var ama şut atan yok… Buyur buradan yak!

Herkes topa uzak, herkes rakibe uzak, herkes kendine uzak adeta…

Mert Günok'la Gedson'u ayır, gerisini koy çuvala, at boğazdan aşağıya..

Onur Kayseri'de her maç üçdört kez sıfıra inerdi, Beşiktaş'a geldiğinden beri ilk kez bunu denedi ve gol böyle geldi. Peki Onur neden diğer tüm maçlarda kaleci ve stoper çalıştırır gibi ortalar yapıyor bilen varsa beri gelsin… Koca Beşiktaş takımına futbolun alfabesini öğretmek zorunda hissediyor kendini. İki metre yanındakine pas veremeyen, arkadaşı pas verecek diye rakibin arkasına saklanan, ne ararsan var bu Kartal'da… Bodrumspor'un eti, budu belli… Hücum hattı en etkisiz takımların başında geliyor. Böyle zayıf bir rakibe karşı maçı kotaramıyorsun, pozisyonlar veriyorsun, dahası gol yiyorsun.

Yeter be arkadaş… Yeter… Formaları çıkarın çıplak oynayın da ahirete intikal etmiş gerçek Kartallar'ın ruhlarını incitmeyin.