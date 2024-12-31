Adalı’ya vefa…

Beşiktaş vefadır… Hislerin kulübüdür. Memleket insanının duygularını en iyi yaşayan ve yaşatan camiadır… Serdal Adalı'nın, hem de karşısında maddi olarak çok sağlam bir aday varken açık ara seçimi kazanması yukarıdaki satırları bir kez daha kanıtladı… Bundan önce üç kez aday olmuş ve her yarışta haksız eleştirilerle geride bırakılmıştı Adalı… Matruşka diyenler, Fikret Orman'ın devamı diyenler gırla gitmişti..

"Yalan hızlı koşar, gerçek topaldır ama eninde sonunda yine de yalanı geçer" misali eninde sonunda yiğidin hakkı yiğide verildi. Serdal Adalı iyi işler yapacaktır buna şüphe yok, taşın altına elini değil yüreğini koyacaktır… Çünkü konu Beşiktaş olunca gerisi teferruattır koca yürekli Adanalı için… Dolayısıyla hoş geldin Adalı Başkan, safalar getirdin. Yeni başkana hoş geldin derken bir de gece yarısı bombası anlatalım… Seçim sonrası salondaki coşku, tebrik telefonları falan derken yürüyecek hali kalmayan Serdal Adalı eve kendini zor atar. Bir yandan üzerindekileri çıkarmaya çalışırken diğer yandan artık tüm Beşiktaşlılar'ın öz be öz yengesi olan Eren hanımdan bir şeyler hazırlamasını ister… Eren hanım ise bir şeyler hazırlamak yerine gülerek bakmakta ve masanın üzerindeki notu göstermektedir… Adalı'nın artık bir şey okuyacak hali yoktur ve istemsizce aldığı notu okumaya başlar. Notta şöyle yazmaktadır: Apartmanımızın yönetici seçimi şu tarihte yapılacaktır!.. Başkan notu okumayı bitirdiği anda Eren hanım bombayı patladır; apartmana da başkan ol da, hiç değilse evde de sıkılmazsın!..

Yeni Başkan'ı kutlarken seçimi kaybeden ama Beşiktaş camiasında potansiyel başkan adaylığı titri kazanan Hüseyin Yücel kardeşim için de birkaç sözüm var… Yücel, genç ve iyi imkanlara sahip bir isim. Bu seçimi kaybettiği için üzülmemeli. Adalı dördüncü seçiminde başkan olabildi bu gerçeği görmeli. Eğer Beşiktaşlılığını hep ön planda tutar ve yönetimde olmasa dahi (Adalı'nın yaptığı gibi) Kartal'ın yüksek uçmasına destek olursa bir gün o koltuğa mutlaka oturacaktır. Yücel kardeşim şunu unutmasın, Beşiktaş vefalıdır ve iyi ya da kötü yapılanı unutmaz.