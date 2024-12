Semih bitmiş

İyi teknik adam olmak bir çok özellik gerektirir ama iki tanesi olmazsa olmazdır!.. Birincisi oyunu okumayı bileceksin, ikincisi sahada gördüğün arızaları cesaretle gidereceksin... Serdar Topraktepe ya oyunu okumayı bilmiyor ya da okuduğu oyunun gereğini yapacak cesareti yok... Takım iyi başlamış, golü bulmuş ve Gedson'la bulmuş. Semih ise sahada yok, ayağına gelen topları tutamıyor. Önde top tutamayıp, orta sahada basamadığın için iki gol yiyorsun ve geri düşüyorsun.



Sahada olan biteni gören cesur bir teknik adamın ilk yapması gereken 46. Dakikada Salih'le orta sahayı güçlendirip, Semih'i çıkarmak, Gedson'u da en önde kullanmak… Peki Serdar hoca bunları yaptı mı!? Hayır!.. İlk yarıdaki kadroyu aynen korudu… Yani halinden memnundu!.. Taa ki son on dakikaya kadar… O dakikalarda kimi bulduysa attı sahaya, kazanmak için değil, "herkese şans verdim" demek için… Rafa'nın sol kanatta ne işi var!? Hadi derbideki performansını beğendiğin için oraya aldın diyelim, Semih yürüyor, daha doğrusu yürüyemiyor göremiyor musun? Orta saha çökmüş, savunmadan top çıkaramıyorsun bu manzarayı nasıl seyredersin? Yazık bize de yazık… Bıktım ayaklarına gelen fırsatları kaçıranları izlemekten. Önder Karaveli, Serdar Topraktepe,… Al birini, vur ötekine. Sorsan her biri ayrı ayrı "Kıymetimiz bilinmedi" derler…



Beyler kusura bakmayın, kıymetiniz, bilginiz kadardır. Nokta. Şu maça doğru kadroyla çıksan, sahada yürüyenleri çıkarma işini son 10 dakikaya bırakmasan muhtemelen üç puanla döneceksin ve ilk 16 için iddialı olacaksın. Yapılan yatırıma yazık. Not: Bir daha kimse, "Semih neden oynatılmıyor, ya da neden Milli Takım'a alınmıyor" falan demesin, çok pis kalbini kırarım… Çünkü Semih bitmiş…