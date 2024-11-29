Haram olsun

Artık kesinlikle eminim, Beşiktaş yönetimindeki karar vericilerin basiretleri bağlanmış!.. Öyle olmasa Tel Aviv maçına şu vasat teknik adamla çıkmazlardı… Futbolcuların yürüyecek halleri yok, çünkü moralsizler, hocaya olan inançlarını yitirmişler, çalım ya da şutu bırak penaltı atacak güçleri kalmamış… Oysa manevi olarak bir kupa almak kadar önemliydi bu maç… Siyonizmin esiri olmuş UEFA'nın tarafsız sahaya almasına tokat gibi cevap vermek, eze eze yenmek ve yeşil sahada mazlumların sesi olmak gerekirdi… Maccabi takımını, kuklası UEFA eliyle hala sahalarda tutan Siyonizm, katledilen bebelerin, insanlık suçlarının üzerine meşin topla örtmeye çalışıyor besbelli..

Rakibin 10 numarası Kanichowsky'nin atılan golden sonra asker selamı vermesi boşa değildi yani… Yazıklar olsun ki, katillerin temsilcisine, ceza kesmek şöyle dursun bir de tokat yedik… Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyene ne denir bilirsiniz… Beşiktaş'ın sözde teknik direktörünün haftalardır yaptığı tam da budur işte… Dün yine Rashica ve Joe Mario ile başladı, ikisi de sıfır çekince 46'da çıkardı prenslerini!..

Yazıklar olsun sana Giovanni, elindeki kadroyu o kadar kötü kullandın ki, aldığın her kuruş haram, zıkkım olsun. Neyse Başkan Hasan Arat hiç bilmediği futboldan elini çektiğine göre sayın Hüseyin Yücel, sayın Onur Göçmez, lütfen, bir an bile düşünmeden gönderin şu Hollanda köylüsünü… Gönderin ve Beşiktaş'ı kurtarın. O da gidip çiftçilik yapsın…