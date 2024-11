Suçlu ayağa kalk!

Büyük vaatlerle yönetime gelen ve her şeyi profesyonellerin yapacağı cilasıyla ekibini parlatan, göreve geldikten sonra ise Hüseyin Yücel ve Kaan Şakul'u yanına alıp geri kalan herkesi pasifize eden Hasan Arat Beşiktaş'ı perişan etti...



Sıradan, inatçı, Van Bronckhorst'u göreve getirmek ve Joao Mario başta, Gio'nun istediği sıradan oyuncuları almak Arat'ın en büyük hatasıydı.



Sahadaki berbat görüntüye rağmen Giovanni'nin arkasında durmak ise hatadan öte büyük bir gafletti.



İşte bu sebeplerle Beşiktaş takımı, gücünün yarısını bile sahaya yansıtamıyor ve her maçta taraftarını ayrı bir şekilde kahrediyor....



O nedenle, camia, "Suçlu ayağa kalk" diye haykırdığı anda Arat, Yücel ve Şakul birlikte ayağa kalkmalıdırlar… Çünkü bu manzara onların eseridir.



Şu hale bakın, iki şans golüyle deyim yerindeyse maçı 2-0 galip başlayan Beşiktaş tam dört gol yiyerek kendi sahasında hezimete uğradı…



Helal olsun Göztepe'ye sahanın her yerini parsellediler, öne-arkaya inanılmaz iyi koştular…



İkili mücadelelerin çoğunu konuk takım kazandı, Sarı-Kırmızılı oyuncular önde baskı uygulayıp, kendi sahalarında ise alan daralttılar… Çok iyi mücadele ettiler, çok kuştular, hak ederek kazandılar…



Göztepe teknik patronu Soilov sahaya baktı, eksikleri gördü ve dört oyuncu değiştirdi... Ne gerekiyorsa onu yaptı vesselam.



Bu sırada Van Brocnkhorst ise derin uykuda gibiydi… Manzara o kadar kötü ki, Gedson artık pes etmiş gibi, her toptan kaçmaya çalıştı, Rafa Silva aynı şekilde pes etme noktasına gelmiş… Onlar da bitti, bitecekler hani.



Gurur duymalısınız Sayın Arat, (Hüseyin Yücel ve Kaan Şakul'la birlikte) milyonlarca Beşiktaş'ı maçlardan soğuttunuz, hafta sonlarını ızdırap haline getirdiniz…



Beşiktaşlı çocukları hüngür hüngür ağlattınız…



Helal olsun.