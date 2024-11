Derede boğulduk!

Futbolda el deliye hasret, biz akıllıya. Dünyanın en takıntılı teknik adamları ya bizim kulüp takımlarımızın başına geçer ya da Milli Takım'ın… Montella da takıntılı teknik adamlardan biri… Ne yaptığını bilmiyor! Saha bildiğin patates tarlası, mümkünse kara kucak güreşi bilen oyuncularla oynayacaksın!.. Akıl bunu gerektirir. Peki Montella ne yapıyor derseniz, tam tersini! Bildiğin baletleri sürüyor sahaya; Kerem, Yunus, Arda, Orkun, Kenan… Sonuç; skandal… Orta sahada top tutamıyoruz, ön bölgede şut atamıyoruz ve grupta oynadığı beş maçta sadece bir gol atmış olan Karadağ'dan bir maçta üç gol yiyoruz… Beraberlik yetiyor bize ve karşımızda Karadağ gibi dünya sonu bir takım var… Ne diye, teknik kapasitesi yüksek ama mücadele güçleri zayıf oyunculardan kurarsın on biri!? Şaka mısın!? İnanamıyorum, gerçekten inanamıyorum… Barış Alper Yılmaz'ı bu güne kadar oynamaması gereken tüm maçlarda ilk on bir oynatan Montella, şu maçta, tam Barış gibi mücadele gücü yüksek bir forvete ihtiyacımız varken son beş dakikaya kadar kulübede oturttu… Pes! Montella vasat, popülist bir teknik adam… Asla bir stratejisi yok ama elindeki kaliteli oyuncularla bir şekilde kazandığı için kimse tek kelime etmedi. Biz her lafı ettik ama takım ite-kaka da olsa kazanınca bizim söylediklerimiz de havada kaldı... Kaldı kalmasına ama sonunda da şapka düştü, kel göründü yazık ki!.. Manzara net, ikinci bölgede yoksun, buna karşılık adamlar sahada basmadık yer bırakmıyor ve geriye de iyi dönüyorlar. Böyle bir rakip karşısında ve bu kadar ağır zeminde yapman gereken tek şey, Samet, Okay, Kaan gibi mücadele gücü yüksek oyuncuları birlikte kullanıp ön tarafta da Kenan'ı tek bırakmak. Kenan olmaz diyorsan Bertuğ'u koyarsın, yani bu zeminde kaybolmayacak bir golcüyle oynarsın. Yazık. Bir değil bin kere yazık. Adamların golcüsü Krstovic hattirck yaptı, muhtemelen bundan önceki son üç golü rüyasında atmıştır!.. Resmen okyanusu geçip derede boğulduk.…