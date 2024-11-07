Yanlıştan dönünce

Beşiktaş, Malmö karşısında ilk yarıda ne yaptığını bilemez bir haldeydi. Siyah-Beyazlı oyuncular adeta ayakkabılarını ters giymiş gibiydiler. Bunun temel sebebi alışık olduğumuz üzere teknik patron Giovanni'nin yanlış oyuncu seçimleri ve komik taktiğiydi. Yanlış oyuncu seçiminin başında Joe Mario geliyor. Hangi yeteneğini, kim, nerede görmüş de her hafta bir şekilde kadroda yer alıyor anlamadım gitti!.. 40 takımım olsa bu haliyle birinde oynatmam… Rakip Malmö ve fizik gücü dışında pek bir özelliği yok. İki stoperi de 1.90'lık, kalesinde de bir zamanlar Ankaragücü forması da giyen ve neredeyse tüm transferlerini bedelsiz yapmak durumunda kalan vasat bir kaleci olan Friedrich var. Böyle bir rakibe karşı yapmanız gereken ilk şey ön tarafta çabuk oyuncuları bir arada kullanıp ayağa oynamaktır. Giovanni tam tersini yaptı; iki dev stoperin arasında, gökdelenlerin yanındaki gecekondu gibi kalan Semih'e yüksek ortalar göndererek gol aradı! Akıl tutulması!.. Nasıl olduysa, daha doğrusu devre arasında neler yaşandıysa ikinci yarıda ilk kez oyuna doğru müdahaleler yaptı Giovanni ve Rashica'yı öne alarak çabuk oyuncuları (Rafa, Muçi, Semih, Rashica) birbirine yaklaştırdı. Hemen ardından gol geldi zaten. Uzun ve yüksek orta yapan Joe'nun yerine giren Rashica ilk atağında sıfıra inip arkaya çıkardı ve Muçi golü attı. Ardından haftalardır çizgiye mahkum edilen Semih tam istediği topu aldı, kale karşısındaydı, sola çekti, sağa döndü ve sonra sola vurdu… Golü atarken, "Ben çizgilerin değil bu bölgenin adamıyım" diye haykırdı adeta!.. duyan olur mu acaba!? Giovanni Van Bronckhorst'un bu maçtan alacağı çok ders var ama alır mı bilmem. Şu zayıf takıma Beşiktaş beş atıp üç saymalıydı. Koca ilk yarı boşa gitmeseydi öyle de olurdu.