Beşiktaş’ı bitirecek!

Geçen sezon başında Ahmet Nur Çebi'yi, İsmael konusunda, "Valerien'i derhal göndermezsen sen de büyük sıkıntı yaşarsın" diye uyarmıştım. Başkan inanmadı, sezona İsmael'le başladı ve sezonu heba etti. Sonra kendisi de nasıl gitti biliyorsunuz.

Lafı, evelemeden, gevelemeden söylüyorum; Hasan Arat, Gio ile devam ederse Çebi'den daha kötü şekilde gidecek gibi geliyor bana… Dünyanın en kötü teknik adamı, elindeki kadronun gerçeklerine göre hareket etmek varken, kafasının dikine gidip yanlışta ısrar edendir. Giovanni tam olarak böyle.

Beşiktaş 1-0 öndeyken, twit atıp, "Kasımpaşa en az bir gol atar, Beşiktaş bu maçı kazanamaz, kaybederse de şaşırmam" deyişim bundan...



Muçi on numara, Semih santrafor, adam taktı kafaya bunlardan kanat oyuncusu yapmaya çalışıyor. İkisini de bitiriyor farkında değil. Semih, İmmobile'nin yedeğidir, Muçi de Rafa'nın futbolun matematiği bu.

Gerisi maceradır. Joe Mario diye bir etkisiz eleman var, kırk takımım olsa bu haliyle birinde oynatmam ama Gio ne hikmetse ya on bire koyuyor ya da ilk fırsatta oyuna alıyor.

İmmobile sakatlanmış, işte sana fırsat çek Semih'i santrafora, koy sol kanada da Can Keleş'i takım kendine gelsin. Anlatamadık arkadaş, Semih ve Muçi'yi önlerine koyduğunda senin kanat beklerin resmen işkence görüyorlar. Masuaku'nun iki büyük hatayı da aynı pozisyonda yapmasının sebebi bu… Yanında kimse yoktu, risk aldı ve kaybetti. Lig çok uzun kayıpların telafisi var ama görünen köy de kılavuz istemez. Gio derhal gönderilmezse birkaç hafta sonra gider ama giderken yönetimi de götürür!..

Beşiktaş'ın derdine düşüp Sami hoca öğrencilerinin haklarını yemeyelim.

Hadlerini bilerek oynadılar. Futbol basit oyundur, zor olan onu basit oynamaktır, diyen Cruyff'un toprağı bol olsun. Burada bir vatandaşı o basit oyunu her hafta katlediyor!