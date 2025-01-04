Mert hariç YUH!

Herhangi bir futbolcu grubuna maçtan önce saatlerce işkence yapıp, ayak tırnaklarını sökseniz… Yetmese ayakkabılarını ters giydirseniz… Yetmese, sol beki sağa, santrforu kaleye, kaleciyi merkez orta sahaya koysanız ancak bu kadar kötü, dengesiz, saçma sapan bir görüntü ortaya çıkabilirdi… Bravo Serdar hoca ve bravo Beşiktaş formasını giyme şansı bulan sözde futbolcular!..

Şu maçta Beşiktaş'ın puan almış olması, Ali Sowe ve Akintola başta Rizesporlu oyuncuların beceriksizliği ve Mert Günok'un muhteşem oyunu sayesindedir. Hikayenin özeti de budur.

Mert'i ne kadar alkışlıyorsam diğer tüm siyah-beyazlı oyuncuları o nispette kınıyorum.

Tabii Serdar Topraktepe'yi de...

Altın fırsat üçüncü defadır ayağına gelen bir teknik adam böyle bir durumda gecesini gündüzüne katar ve bazı şeyleri düzeltir, ezber bozar… H H H

Peki Serdar hoca öyle mi yaptı!?

Hayır! Giovanni ne yaptıysa aynı hataları tekrarladı… Rafa'dan kanat oyuncusu olmaz diye bas bas bağırıyoruz, tüm dünya duyuyor, Beşiktaş kulübesindekiler uyuyor… Helal olsun (!).

Rizespor maç boyu sahayı parselledi… Ev sahibi her ikili mücadeleyi kazandı, hep bir adım daha fazla attılar ve hep topa daha yakın oldular… Rize sağ tarafı koridor etmiş kenardakiler maaile seyrediyor.

Vallahi pes!.. Ve dahası yeter be arkadaş; futbol bu kadar zor bir şey değil. Sizden ölüme çare bulmanızı beklemiyoruz ama önünüzde oynanan maçta neler olduğunu da görün ve gereğini yapın bir zahmet… Hakikatten vasatlıktan yıkılıyor Beşiktaş.