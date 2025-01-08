Son Mohikan

Ligde fırtınaya yakalanan takımlar için sığınılacak bir limandır Ziraat Türkiye Kupası… Üstelik o liman aynı zamanda Avrupa'ya giden kestirme bir yoldur. Hal böyle olunca, Beşiktaş'ın Kupa'ya daha bir iştahlı başlamasını ve tüm oyuncuların iyi motive olup ellerinden geleni yapmalarını beklersiniz… Ancak olması gereken olmuyor Kartal Yuvası'nda nedense! Kazanmış, kaybetmiş çok önemli değil, oyuncuların sahadaki görüntüleri hep aynı; umursamaz, bezgin, bitkin, yorgun… Hafta boyu maden ocağında falan mı çalışıyorlar sanki!.. Bu kadar yorgunluk nereden geliyor kim bilir!? Başlama düdüğünden itibaren suratlar bir karış, herkes ayrı telden çalıyor, kimse arkadaşına yaklaşmıyor… Serdar Topraktepe de çaresiz kalmış olacak ki, geldiğinden beri tek icraat yapmayan Joe Mario'yu koydu ilk on bire… Garip olan şu ki, Mario asist yaptı dün!..



Peki şaşırdık mı!? Hem de ne şaşırmak!? Demek ki bir ara futbol denen bu oyunu oynamış bir yerlerde, en azından Rafa Silva'ya topu verebildi. Kendisinden kötü bir rakip bulunca mecburen yendi Beşiktaş… İnanılmaz dağınık oynayan Sivas'ın iki topunun direkten döndüğünü ve Mert'in kurtarışları kritik kurtarışlar yaptığını da ekleyelim. Yani az kalsın kendisinden kötü bir rakibi de yenemiyordu Kartal! Mert demişken biraz duralım… O bir kaleciden çok daha fazlası. Bu takımda hala pes etmeyen son Mohikan… Ne kadar övsek yetmez… İyi ki varsın Mert… Gencecik Semih ayağında top tutamıyor, koşamıyor… İmmobile'nin karşı karşıya kaldığında topu sadece yürümeye yarayan soluna çekiyor, vuramayacağı ayağına!.. Pes gerçekten pes… Bizi futboldan soğuttular vesselam.