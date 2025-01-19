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Anasayfa Yazarlar Turgay Demir Kendini vurmak!
Turgay Demir

Turgay Demir

19 Ocak 2025 | Pazar

Kendini vurmak!

Samsunspor ileri-geri iyi koşan, çok sağlam mücadele eden ve oyun disiplininden hiç kopmayan bir takım.
Oyuncuların beyinleriyle kalpleri çelişmediği müddetçe, bu ligde yenemeyecekleri takım yok. Böyle bir rakiple oynarken çok koşmalı ve ısırarak mücadele etmelisiniz. Oyuncu tercihleriniz de ona göre olmalı.
Peki Serdar Topraktepe ve Halim Okta öyle mi yaptılar!? Nerdeee!?
Bu müthiş ikili; futbol fukarası Joe Maroio'yu ve gitmeyi kafasına koyduğu için her toptan kaçan Al Musrati'yi sahaya sürerek kendi geleceklerine kurşun sıktılar adeta… Yazık!..İki arızalı oyuncu yüzünden Beşiktaş ilk yarıda İmmobile'nin direkten dönen şutu dışında pozisyon bulmadı, buna karşılık rakibe de birden fazla pozisyon vermedi.
İkinci yarının başlarında takım daha bir hırslı ve istekliydi ama Mairo yine her şeyi bozuyordu. 60'ta çıkıp Muçi girince Beşiktaş ön tarafta çok daha etkili olmaya başladı.
Van Drongelen, ilk yarıda Gedson'a yaptığı gibi bu kez İmmobile'yi sarıp sarmalayınca ikinci sarıdan atıldı.
Bu dakikadan sonra Beşiktaş büyük baskı kurdu, eksik kalan Samsunspor ise bir kontratak dışında (o atakta Mert mutlak golü kurtardı) kalesini savunmakla yetindi ve direkten dönen, çizgiden çıkarılan toplar oldu. Okan Koçuk da kritik kurtarışlar yaptı… İmmobile, Uduhokhai, Semih, Rashica, Muçi hepsi denediler ama olmadı… Son saniyede bir top daha çizgiden çıkarıldı ve maç bitti.
Olmayınca olmuyor vesselam...Maçı tribünden takip eden yeni Solksjaer, muhtemelen Gedson'a bayılmış, Joe'dan sıtkı sıyrılmış, El Musrati inşallah gider falan demiştir.
Bir de şunu söylemiştir kendi kendine; bu Rashica bir kez son çizgiye indi az kaldı gol oluyordu.
Peki bunu neden sürekli yapmıyor da stoperleri çalıştırır gibi ortalar yapıyor!?
Sahi neden!?

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Etiketler :
Serdar Topraktepe, Halim Okta, Beşiktaş

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