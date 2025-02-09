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Turgay Demir

Turgay Demir

09 Şubat 2025 | Pazar

Eskimolar!

Sivas'ı bilen bilir. Soğuğu fenadır. Askerlik yaptım o diyarda, yani bilirim nasıl çatlar insanın dudakları, kulakları… Ağlatır hani... TFF de biliyor olacak ki, Sivas'ın son yedi maçı gündüz oynanmış… Beşiktaş ise zemheri ayazına rağmen 19.00'da oynadı! Federasyon, siyahbeyazlı oyuncuları ESKİMO sanıyor olabilir mi bilemedim!.. Sivas'ın buzlu zemininde topu ayağında tuttu, garanti paslaşmalarla oyunu kontrol etti, az risk aldı ve net bir galibiyet aldı Beşiktaş... Bu hava ve saha şartlarında iyi futbol beklemek aşırı iyimserlik olur malum, iyi mücadele edip kazanmak gerekirdi. Kartal da onu yaptı... Sivasspor'un bir-iki pozisyonu olmadı değil ama hem savunma, hem de Mert gereğini rahatlıkla yaptılar. Svensson sağlam durdu, Emirhan her zamanki gibi iyiydi ve bir de gol attı… Masuaku soldan çizgiye indi ve arka direk yaptı, Emirhan da kafayı çaktı. İki savunmacının işbirliğiyle gelen gol maçı kolayladı. Beşiktaş bir takım elbise ise Gedson beldeki kemer, o olmasa pantolon düşer! Yine gayretliydi, taa ki, sakatlanana kadar. Muçi ve Rashica için saha fazla ağırdı, İmmobile yine etkisiz kaldı. Joao Mario ise şaşırtmaya devam ediyor… Oynamak için bugünleri mi bekliyordu, yoksa Yeşilçam hikayelerindeki gibi kafasını bir yere çarpmış ve maziyi unutmuştu da tekrar hatırlamaya mı başladı bilemiyorum ama iki haftadır farklı… Daha önce kötü oyunundan dolayı tanımakta zorluk çekiyorduk, şimdi özgüveninden, iyi paslarından, penaltı atışındaki soğukkanlılığından dolayı tanımakla zorluk çekiyoruz... Ha bu arada, Ali Şansalan'a da bir çift lafım var; gökten kar yağarken penaltı attırılır ama tribünden sahaya kar topu yağarken penaltı attırılmaz!.. Bilgin olsun Ali kardeş.

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