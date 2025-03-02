Norveçli dokunuşu!

Beşiktaş'ta yeniden yükseliş devrinin Sloskjaer ile başlayan yükseliş devri devam ediyor.

Geride kalan hafta içi takımın derinliklerine indim!.. Hoca hakkında duyduklarım harika şeylerdi.

Solskjaer'in futbolcularla kurduğu diyaloğun muhteşem olduğunu belirten kaynaklarım, hocanın takımda çok büyük saygı gördüğünün altını çizdiler. Dahası, karşımızda hem insan, hem de teknik adam olarak, her haliyle on numara, beş yıldız bir kişiliğin olduğunu söylediler.

Joao Mario başta bir çok futbolcunun performansının artması boşuna değilmiş yani.

Takımının her yerine dokunan, tüm oyuncularından en iyi verimi almak için çırpınan ve en önemlisi göle maya çalmadan, macera aramadan, gerçekçi ve pragmatik bir yaklaşımla kadro kuran Norveçli, şu dönemde Beşiktaş için büyük şans olmuş...

Umarım hep böyle devam eder.



Kayserispor maçıyla birlikte üst üste dördüncü galibiyet oldu bu. Kayseri her ne kadar ligin alt bölgesinde ise de, teknik direktör Jakirovic'in gelmesiyle birlikte uçağın burnu havaya kalktı!... İki haftadır kazanıyorlardı.

Beşiktaş daha çok topla oynadı, Kayserispor ise ön bölgede durabildiği kadar durdu ve golü zorladı. İlk yarının sonlarına doğru sahanın en iyilerinden Joao Mario'nun golü perdeyi açarken, maçın sonlarında da ise Muçi'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Semih maça noktayı koydu.

Beşiktaş çok mu iyi oynuyor, hayır ama oyunu kendi kontrolünde tutmayı biliyor. İmmobile, Rafa Silva ya da bir başka isim olmuş hiç önemli değil, Solskjaer, yorulanı, işini eksik yapanı gördüğü anda müdahale ediyor ve müdahaleleri de gerçekçi. İmmobile çıkınca Semih giriyor, Rashica çıkınca da Arroyo… Şu gerçekçi değişiklikleri bile özlemiştik. İyi ki geldin Norveçli.

Sevdik seni.