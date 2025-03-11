Çözüm belli!

Futbol evrensel bir oyundur ve nasıl ki, en iyi yabancı futbolcuları, teknik direktörleri getiriyorsak, en iyi yabancı hakemleri de getirmeliyiz… İki kere iki dört… Eğer bu TFF gerçekten adil bir yarış ortamı oluşturmak için geldiyse en azından kalan tüm derbileri yabancı hakemle oynatacaktır. Dün bir kez daha gördük ki, iş bilmez bir hakem oynayanları frenleyip, oyunu sabote edenleri ödüllendirdi. Beşiktaş son derece rahat, öz güvenli başladı maça ve oynadı, oynamaya çalıştı. Golünü attı, bir çok da pozisyon buldu. Kartal'ın tek düşüncesi oynamaktı. Buna karşılık her pozisyonda tekme atan, hakemin kartları es geçmesiyle cesaretlenen, skor istedikleri hale gelince ise maçı öldürmek için her yolu deneyen Gaziantepli oyuncuların en büyük destekçisi ise yaptıklarına göz yuman Zorbay Küçük'tü.



Sahada bir yabancı hakem olsa, Gaziantep FK ilk yarıda 10, ikinci yarıda 9 kişi kalır, atılan gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirdi. Deve güreşi yaparak İmmobile'nin düşürüldüğü pozisyonda da Beşiktaş lehine penaltı verilirdi… İyi oynadıkları dönemde 1-0'dan sonra dört net pozisyonu kaçıran siyah-beyazlı oyuncuları kolluyorum ya da aklıyorum zannedilmesin. Son çizgiye inmeyi bilmeyen, önünde duvar gibi duran rakibe rağmen deyim yerindeyse "dümdük" orta yapan Rashica, son vuruşları berbat olan İmmobile ve hatta Onur varken sağ kanatta devşirme Tayyip Talha'yı kullanan Solksjaer de hakem kadar sorumludurlar bu skordan… Dediğim şu dur ki; bazı kendi hatalarına rağmen maçı rahat kazanması gereken Beşiktaş'ı Zorbay Küçük durdurdu. Bir hakemin görevi ise kesinlikle bu değildir. En azından ben öyle biliyorum.