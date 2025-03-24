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Anasayfa Yazarlar Turgay Demir UğurCANSIN!
Turgay Demir

Turgay Demir

24 Mart 2025 | Pazartesi

UğurCANSIN!

Dünya bu kadar hızlı dönüyor işte; üç gün önce B Ligi'nde sıradan takımların arasındayken şimdi A Kalite takımlarla aynı kulvarda, yani hak ettiğimiz yerdeyiz. Helal olsun Bizim Çocuklar'a... Direkt oynayanı, kenarda bekleyeni, kadroda olanı, olmayanı; hiç ayırmadan söylüyorum; belki de 100 yıllık futbol tarihimizdeki en iyi jenerasyona sahibiz… Arda, Kenan, Kerem, Hakan, Orkun, Mert Günok, Kaan, Mert Müldür, Enes, Rıdvan, Ferdi, Mert, Uğurcan, Merih, Deniz Gül, Yusuf Akçiçek, Demir Ege, Salih, Ahmed, Barış, Emre Mor, İrfan Can, Oğuz, Yunus... Macaristan önde baskı kurmaya çalışırken, "Bir gol yersek yandık" korkusuyla ayaklarının titrediği gözle görülür bir gerçekti. Maçın başlarında karşı karşıya kaldıkları pozisyonda, Uğurcan'ın "altın eldivenine" takılmasalar belki gecenin hikayesi değişebilirdi. O nedenle, UğurCANSIN diyorum. Çünkü onların hayallerinin bitip bizimkinin başladığı an, o andı... Alman hakem Felix Zwayer, adil bir yönetim gösterdi, penaltıyı tereddütsüz verdi. Konu futbolsa adaletli yöneten bir hakemle bu oyun çok daha güzel oluyor. Hakan penaltıyı attıktan sonra maç bitti ama Macarlar yine de can çekişiyordu. Kenan, Kerem, Oğuz paslaşmasının ardından Arda harika bir vuruşla fişi çekti. Aslında okyanusları geçtikten sonra Karadağ deresinde boğulmadan çıkmalıydık ama olsun… Artık hak ettiğimiz yerdeyiz. Var olun çocuklar. Teşekkürler Montella.

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