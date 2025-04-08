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Anasayfa Yazarlar Turgay Demir İberya savunması!
Turgay Demir

Turgay Demir

08 Nisan 2025 | Salı

İberya savunması!

En son sözümüzü en başta söyleyelim; Tayyip Talha'nın atıldığı pozisyonda (topa müdahale etmişken) herkese kırmızı kart verilecekse Galatasaray'da Abdülkerim, Lemina, Torreira, Fenerbahçe'de Skriniar ve Amrabat her maç kızarırlar benden söylemesi. Gelelim maça. Oyun kora kor mücadeleyle başladı. Rafa aldı götürdü olmadı, Kasımpaşa geldi olmadı derken karşılıklı ataklar keyif verdi. Ouanes'in golüyle ev sahibi öne geçip ardından Kartal 10 kişi kalınca maçın havası değişti. Eksik kalın Beşiktaş, "Rakibe gideceğine ayağımda kalsın" dercesine, topu etkisiz bölgede dolaştırırken Kasımpaşa da bulduğu her fırsatta kontraya çıktı, pozisyonlar buldu... İmmobile-Hekimoğlu değişikliği Beşiktaş adına ön tarafta daha hissedilir bir manzara yaratırken Gedson'un stopere geçmesi nedeniyle Kartal pozisyon yakalasa bile istediği baskıyı kuramıyordu.

Emirhan sakatlanmış, Tayyib kızarmış, Gedson'un ileri gitmesi gerek, yani Paulista en az "üç kişilik" oynamak zorundaydı… O da öyle yaptı. Zaman zaman Masuaku ve Svensson destek verdiler ama çoğu kez tek başınaydı ve müthiş direndi… Bildiğin İber Yarımadası Savunması yaptı helal olsun. Bir topu direkten dönen Rafa Silva daha sonra karşı karşıya kaldığı pozisyonda da golü yapamayınca maç gitti, gidiyor noktasına geldi… Kasımpaşa'nın golü ofsayta takıldı, dönüşünde yine Rafa-Gedson kaçırdı ve heyecan doruğa çıktı vesselam. Salih bu dakikalarda en aktif Kartal'dı demek mümkün… Uçanı, kaçanı kovaladı ve öndeki arkadaşlarına da destek verdi. Nitekim ceza sahası içinde yüzüne darbe alınca hakem Sağlam bu kez beyaz noktayı tereddütsüz gösterdi ve tabela eşitlendi. Kalan son birkaç dakikada iki takım da birer net pozisyon bulsa da kimsenin atacak hali kalmamıştı. Beşiktaş bu şartlarda bir puan aldığı için sevinmeli, bu hakemle çok daha kötüsü olabilirdi vesselam.

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Etiketler :
Tayyip Talha, Fenerbahçe, emirhan, Paulista, Masuaku, Svensson, Rafa Silva, Kasımpaşa, Ouanes, beşiktaş

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