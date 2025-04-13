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Anasayfa Yazarlar Turgay Demir Bırakın gidin!
Turgay Demir

Turgay Demir

13 Nisan 2025 | Pazar

Bırakın gidin!

Beşiktaş, Başakşehir'e yenildi ama hiç derdim değil. Derdim bugünü, dünden hatta önceki günlerden hazırlayanlar. Onlara birkaç çift lafım var.
Öyleyse başlayalım… Beşiktaş'ı son üç-dört yılda kat be kat borca sokanlar. Bırakın gidin… Onanaları, Rebicleri, Umut Meraşları, Tayfurları, Amarteyleri, Joe Marioları, N'Dourları, İmmobileleri ve daha aklıma gelmeyen onlarca vasıfsızı büyük yıldız gibi milyon Eurolara alanlar bırakın gidin… Rashica, Muçi, İmmobile başta Beşiktaş formasının ağırlığını bilmeyen vasıfsızlar bırakın gidin… Akrabalarına konser organize edip Beşiktaş'ın parasını verenler bırakın gidin... Roiser'i, Ghezzal'ı, Aboubakar'ı günah keçisi ilan edenler bırakın gidin.

***

Süleyman Seba'nın adını dillerine dolayıp onun kulüp yönetimini asla örnek almayanlar bırakın gidin… Ve… Beşiktaş Divan Kurulu'nda kimsenin kimseyi tahrik etmemesi gerektiğini bilmeyenler, onların gazına gelenler, yumruk atanlar, korumalarını, şoförlerini olaya katanlar, sizler de bırakın gidin.
Kartal bu kışı da öyle, böyle geçirir ama yediği ayazı da unutmaz… Ve sevgili Serdal Adalı; etrafları yağdanlıklarla dolu olduğu için Beşiktaş'ı bataklığa sürükleyen, Çebi- Arat yönetimlerinden LÜTFEN DERS AL... Tarih ders almayı bilmeyenler için tekerrürden ibarettir. Kim yaptığın her şeyi onaylıyor ve asla seni eleştirmiyorsa onu derhal yanından uzaklaştır.
Hatta kov!...

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Etiketler :
Başakşehir, Süleyman Seba, Beşiktaş Divan Kurulu, Serdal Adalı, beşiktaş, Ghezzal, Aboubakar, Rashica, Muçi

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