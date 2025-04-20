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Anasayfa Yazarlar Turgay Demir Rafa da olmasa!
Turgay Demir

Turgay Demir

20 Nisan 2025 | Pazar

Rafa da olmasa!

İzmir'de, futbol kalitesi belli bir seviyenin üstüne çıkmadı, pozisyon zenginliği de yeterli değildi ama özellikle orta saha da çata çat mücadeleler oldu. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Bazıları kartlıktı, onlara da hakem pek bakmadı!.. Kupa'da rakibinin sert oyununa karşılık vermekten ziyade topu ayağında tutmaya çalışan Beşiktaş dün ilk yarıda tam tersini yaptı ve "İkili mücadeleler bizim olacak" dercesine oynadı. Bu yarıda, Rashica mecburen son çizgiye inip, (çünkü pas oraya verilmişti) dışarı çıkarınca Kartal'ın yıldızı Rafa Silva en iyi yaptığı işi yaparak topu ağlara gönderdi. Portekizli de olmasa Beşiktaş ne yapardı bilmem! Rashica maalesef son çizgiye inme işini pek yapmadı bu sezon… Adam, istisnalar hariç koca sezonu, kör gözün parmağına rakibe çarptırdığı toplarla heba etti... Helal olsun!..

Beşiktaş forvetleri yeterince pozisyon bulamadıysan bunun en önemli sebebi sağ kanadın "boş" oluşudur. Bırakın başkasını, beğenilmeyen Ghezzal olsa Kartal'ın gol ve galibiyet sayısı bugünkünden çok fazla olurdu. İkinci yarıda da aslında manzara çok değişmedi. Kora kor bir mücadele ortaya koyan Beşiktaş ve Göztepe, dengesiz ataklarla da skor üretmeye çalıştılar. Böyle bir atakta, doğru düzgün pozisyon bile yokken İsmail Köybaşı kafa-ayak hizası karışımında gelen topa makas vuruşu yapıp harika bir gol attı… Geri kalan bölümde de kimsenin çabası, kimseyi üzmeye yetmedi!.. Beşiktaş kalan haftaları yeni sezona hazırlık için değerlendirmeli diyorum ısrarla. Bu nedenle Hekimoğlu Mustafa başta gençlerin süre alması çok önemli. Lig, Kupa zaten kaybedilmiş, hiç değilse gençleri kazanma ihtimalini değerlendirmek gerek.

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Etiketler :
Rafa Silva, Göztepe, İsmail Köybaşı, beşiktaş, Rafa, Rashica, Hekimoğlu Mustafa

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