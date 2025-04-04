Beşiktaş’a yakışmadı

Son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, muhteşem taraftarının desteğiyle Göztepe karşısına büyük bir özgüvenle çıktı. İlk 20 dakikada, siyah-beyazlılar rakibini adeta sahasına hapsetti. Sezonun flaş takımlarından Göztepe ise savunma arkasına atılacak uzun toplarla pozisyon bulmayı amaçlıyordu. Maçın başında Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Milot Rashica oyuna ağırlığını koyarken, Masuaku'nun yükselen formuna bir kez daha şapka çıkarmak gerekiyordu. Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş'ın baskısı sonuç verdi ve Muçi, gol perdesini açtı. Bu golde Rafa Silva'nın asisti ders niteliğindeydi; adeta futbol okullarında izletilecek kalitedeydi. Ancak her şeyin yolunda gittiği anlarda gelen kırmızı kart, Dolmabahçe'de soğuk duş etkisi yarattı.

Kırmızı kartın ardından Beşiktaş savunmasının yaptığı inanılmaz hatalar zinciri, Göztepe'ye geri dönüş için davetiye çıkardı. Tribünleri dolduran taraftarlar, sahada yaşananları adeta şaşkınlıkla izledi. Bu arada hakeme de şunu söylemek isterim: Tayyip Talha'nın pozisyonunda kırmızı kart kararı doğru, ancak Gedson'un pozisyonu ceza sahası içinde ve net bir şekilde penaltıydı. Beşiktaş'ın aldığı yenilgide en büyük sorumluluk teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e ait. Galatasaray derbisine forvetsiz çıkmasını tartışabiliriz ama Göztepe karşısında benzer bir dizilişi anlamak mümkün değil. Özellikle son 30 dakikada bu sezon çok az forma şansı bulan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun oyuna alınması, genç oyuncuyu adeta aslanların önüne atmak oldu. Beşiktaş'ın 10 kişi kalması anlaşılır bir durum olabilir ancak bu süreçte takımın tamamen geriye çekilip oyunu kendi sahasında kabul etmesi asla kabul edilemez. Bu sezon Beşiktaş adına geriye sadece ligde üçüncülük mücadelesi kaldı. Derbilerde alınan galibiyetler kimseyi yanıltmasın; bu takım için köklü bir değişim şart! Göztepe, düşük bütçeli ama akıllıca yapılan bir yönetimle kupa yarı finaline çıkmayı başardı. Özellikle bonservissiz transfer edilen Romulo'nun performansı inanılmazdı. Beşiktaş'ın defans hattında yaşadığı sorunları düşündüğümüzde Dortmund altyapısından yetişen Koray Günter'in neden transfer edilmediğini sorgulamak gerekiyor. 10 milyon Euro'luk takım, 60 milyon Euro'luk Beşiktaş'ı yeniyor. Taraftarlar ise Ersin Destanoğlu'nu yuhalıyor. Ama asıl sorun sadece Ersin değil! Sevgili Beşiktaşlılar, gerçekleri görün ve sorunu doğru yerde arayın.