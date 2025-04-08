Umutlar sürüyor

Kupa, Beşiktaş'ın ana hedefiydi. Bu yolda elenmek gerçekten çok üzücü oldu. Artık tek hedef; kalan maçları kazanıp ligi 3. sırada bitirerek Avrupa'ya gitmek. Bu hedef doğrultusundaki ilk sınav ise Kasımpaşa karşılaşmasıydı. Solskjær, Rafa Silva'yı forvette kullandığı düzenden vazgeçerek başladı bu maça. Kasımpaşa ise karşılaşmaya, Mamadou Fall'ı Beşiktaş savunmasının arkasına kaçırma denemeleriyle başladı. Bu denemelerin birinde başarılı oldular ancak ofsayt bayrağı kalktı. 14. dakikada ise yine Mamadou Fall savunma arkasına sarktı, Ben Ouanes'e bıraktı ve Beşiktaş 1-0 geriye düştü. Rafa Silva, tamamen kendi gayretiyle girdiği bir pozisyonda harika bir vuruş yaptı ama top direkten döndü. Tayyip Talha, geçen hafta da takımı 10 kişi bırakmıştı. Bu hafta da yine bariz kırmızı kartlık bir hareket yaparak takımı eksik bıraktı. Bu tip pozisyonlarda hiç dikkat etmiyor; artık çok daha dikkatli olması şart.

Gol pozisyonunun az olduğu bir ilk yarı izledik. Kasımpaşa, oyunun genelinde biraz daha hakim bir görüntü sergiledi. Yazmak istemiyorum ama hocam, Immobile adeta "Ben bu sene buraya tatile geldim, finali başka yerde yapacağım" diyor — ama sen ısrarla bu adamı 11'e koyuyorsun. Bir futbol adamı olarak anlamadığım bir tercih bu. Rafa Silva olmasa, Beşiktaş artık kaleye gidemeyecek ve hücum gücü tamamen sıfırlanacak. Joao Mario ve Immobile oyundan çıktı, ikinci yarının başında Rashica ve Mustafa oyuna girdi. Kasımpaşa öyle rahat bir maç oynuyor ki, belki de bu sezonun pas rekorunu kırıyor. Haris Hajradinovic, Türkiye'nin en iyi oyun kuran orta sahası. Yasin Özcan da iyi bir maç çıkarıyor. Neden Aston Villa'nın hemen kaptığını da belli ediyor. 10 kişi kalan Beşiktaş, zaman zaman gol pozisyonları bulsa da, bir türlü çerçeveyi bulamadı. Rafa, klasına yakışmayacak şekilde kaleciyi geçemeyince, Beşiktaş'ın beraberlik umutları da git gide azalıyordu. Maçın bitimine dakikalar kala, Beşiktaş haklı bir penaltı ile beraberliği yakaladı. Gedson'un ayağından gelen golle maçı 1-1'e getirdi ve Avrupa kupaları iddiasına devam etti.