Osimhen'i tut maçı kazan

Bütün temennim, arife günü oynanacak Beşiktaş-G.Saray derbisinin hadisesiz, adil bir hakem yönetimiyle geçmesi ve Beşiktaş'ın 3 puan alması. Maçın anahtar ismi Osimhen olacak. Galatasaray, hemen hemen tüm maçlarını Osimhen'in skora katkısıyla kazanıyor. Beşiktaş'ın en iyi markaj yapan futbolcularından biri de Emirhan. Bu maçta Emirhan, Osimhen ile bire bir oynayıp, rakibinin nefesini hissedecek şekilde markaj yaparsa ve bunu sarı kart görmeden başarabilirse, Beşiktaş adına önemli bir avantaj sağlanır. İkinci isim olarak Tayyip Talha da bu görevi üstlenebilir. Yani özetle: Osimhen'i tut, maçı kazan.

Beşiktaş, başta başkan olmak üzere tüm organlarıyla yerli hakeme itiraz etti. Ne yazık ki bu kaos her yıl olduğu gibi devam ediyor. Süper Lig'in hiçbir şekilde tadı çıkarılamıyor. Sürekli yazılarımda belirtiyorum, televizyon programlarında söylüyorum: Türk futbolunu yönetenler, kulüplerin ekonomisini eksilere götüren yanlış transfer politikalarıyla ve tutarsız yönetim anlayışıyla bu hale getirdi. Milli takımımızın Uluslar A Ligi'ne yükselmesine katkıda bulunan oyuncuların hepsi Türk değil mi? O zaman neden 35 yaşındaki yabancı futbolcularla transfer yaparak kulüpleri bu hale getirdik? Türk futbolunun daha yukarı çıkması için çözüm adına hiçbir somut adım atılmıyor. Ben de yazıp çizdiğim müddetçe bu konuyu işlemeye devam edeceğim. Derbi maçlarının sonuçları hiçbir zaman önceden tahmin edilemez, ancak benim gönlümden geçen ve tahminim Beşiktaş'ın kazanacağı yönünde.

Hakem Yasin Kardeşime de bir temennim var: Hatırlarsan bir Alanya maçında Beşiktaş'ı yakmıştın. Bu maçı delikanlı gibi yönet ve alnının akıyla stattan çık. Şimdiden tüm okurlarımın ve Türk futbol ailesinin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kavgasız ve gürültüsüz bir derbi temenni ederim.