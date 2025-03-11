Hakem kötüydü

Beşiktaş maça geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz sevgili dostum Edip Akbayram'ın "Çocuklar İnanın" tezahüratıyla başladı. İyi günlerde "Çocuklar İnanın", kötü günde "Başın öne eğilmesin"le Beşiktaş tribünlerinde hep yaşayacaksın Sevgili kardeşim! İstanbul'da güzel bir hava var, mübarek Ramazan ayı nedeniyle tribünlerin dörtte üçü dolu. Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürmek için Gaziantep'le karşılaşıyor. Bodrum ve Kayserispor'un kazanmalarıyla birlikte ligin altı adeta alev almış durumda. Gaziantep'in puana ihtiyacı var. İki takım da vasat bir futbolla başladı; pozisyon sayısı ve üretkenlik neredeyse yok denecek kadar az. Beşiktaş, yeni teknik direktörüyle ayağa pas oynamaya çalışıyor. Gedson'un dikine koşuları ve Masuaku'nun ortalarıyla atak yapmaya çalışıyor. Oyun sıkışmışken, Rafa Silva yerde kaldı ve hakem haklı olarak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı golünden sonra iki takım da etkili olamadı ve ilk yarı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle bitti.



İkinci yarı Beşiktaş vitesini bir üst seviyeye çıkardı. Rafa Silva da kalitesini iyice ortaya koyarak Beşiktaş'ın daha fazla atak bulmasını sağladı. Şunu söylemeden geçemeyeceğim: Rafa Silva'yı izlemek harika bir şey. Çok klas bir oyuncu, gerçekten gözlerimizin pasını siliyor. Dakika 60'ı gösterdiğinde Maxim, duran topta iyi kesti, Arda golü attı. Bir Arda Kardeşler daha sahadaydı, buz gibi penaltıyı vermedi. Aynı yönetimiyle devam etti ve ters kararlarıyla bu maçta centilmence maçı izleyen seyirciyi bile çıldırttı. Zorbay Küçük yine saç baş yoldurdu. Penaltı ve kırmızı kart kararları doğru olsa da; ne desek boş, ne yazsak zor bay! 87. dakikada Furkan Soyalpin attığı gol ile Beşiktaş sahadan mağlup ayrıldı. Zorbay Küçük'ün ne kadar küçük olduğunu biliyorduk ama Beşiktaş bu durumu hak etmedi.