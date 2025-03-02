Seriye devam

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Öncelikle tüm İslam âleminin Ramazan ayı mübarek olsun. Divan kurulu toplantımız, gayet nezih ve sakin bir ortamda, Beşiktaş'ımıza yakışır bir şekilde geçti. Daha önce yazılarımda da belirttiğim gibi, ben de kürsüde söz aldım ve görüşlerimi dile getirdim. Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların göz bebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ı 122 yaşında! Bu ailenin bir parçası olmaktan hayatım boyunca hep gurur duydum. Kadro istikrarı, takımlar için oldukça kıymetlidir. Beşiktaş, uzun bir sürenin ardından bu istikrarı yakaladı. Son 5-6 maçtır, zorunlu olmadıkça iskelet kadro korunuyor. İlk 15 dakikadan sonra tempo düştü. Kayserispor savunmada disiplinliydi ancak Beşiktaş, ilk Joao Mario'nun golüyle kilidi açtı. Son haftalarda formunu yükselten Mario, bu performansını golle taçlandırdı. Alex de son maçlarda yükselişe geçti. Solskjaer'in gelişiyle birçok oyuncunun performansında gözle görülür bir artış var ve bu ivme devam edecek.

İkinci yarıda Kayserispor daha pozitif bir futbol sergiledi. Beşiktaş, ilk yarıdaki temposunu koruyamadı. Her maç aynı şeyi söylemek istemem ama ne yazık ki İmmobile hâlâ beklenen seviyeye çıkamıyor. İkinci yarının başında kaçırdığı net pozisyonu değerlendirse, Kayserispor'un direnci erkenden kırılacak ve Beşiktaş taraftarı rahat bir maç izleyecekti. Ancak yine fırsatı harcadı. Beşiktaş savunmasında Emirhan artık değişmez bir isim haline geldi. Mert ise her zamanki gibi kritik kurtarışlarıyla fark yarattı. Semih, attığı penaltı golüyle skoru belirledi ve gol atarak moral kazandı. Sonuç olarak Beşiktaş, galibiyet serisine devam ediyor. Hafta içi Türkiye Kupası'nda tur atlandı ve ligde de üçüncülük yarışında iddialı konumdayız. Emin adımlarla ilerleyerek kazanma alışkanlığımızı sürdürmemiz gerekiyor.