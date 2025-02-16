Taraftar harikaydı

Dünkü maçtan önce, dünyanın 1 numarası Beşiktaş taraftarının Şenol Güneş'e çiçek vermesi çok şık bir hareketti. Teşekkürler Beşiktaş taraftarı, teşekkürler Şenol Hoca!

Beşiktaş, doğal bir 6 numara olmadan sahaya çıktı. Topa sahip olunmayan dakikalarda ve baskı geldiğinde çıkarken sıkıntı yaşanabilecek bir durumdu bu.

Rashica kanadını etkili kullanmaya çalıştılar. Fakat topla geriden çıkmadaki sıkıntı bu maçta da iş açtı. Baskı geldi, takım çıkamadı ve bu durum Beşiktaş'a gol olarak geri döndü.

Evet, topa sahip olunan dakikalar var ama bir türlü buradan tehlikeli atak çıkmadı. İlk 40 dakikada rakip ceza sahasında topla buluşmamız 12 kez oldu, ancak tehlikeli pozisyon üretemedik. Tek oyun alternatifimiz, Rashica'nın kanadından geliştirmeye çalıştığımız sonuçsuz ataklar.

İlk yarının son dakikasında Immobile'ye fırsat geldi. Golcünün bu tür pozisyonları affetmemesi gerekiyor. Trabzonspor, oyun planını topu Beşiktaş'a bırakmak üzerine kurmuştu. Masuaku iyi bindirdi, Rafa Silva harika bir bitiricilikle hatasını telafi etti. Beşiktaş, taraftarını da arkasına alıp skoru buldu. Beşiktaş taraftarı harikaydı!

Ole Gunnar Solskjær, değişikliklerle çok yerinde hamleler yaptı. Mert, yine takımın sigortasıydı. Derbi galibiyeti ise takıma gerçekten ilaç gibi geldi. Hoca'nın artık Immobile'den vazgeçmesi lazım. Immobile, pivotluk yapamıyor, pas oyununda da etkisiz.

Peki, nasıl olacak bu iş? Semih veya Mustafa gibi genç oyunculara şans verilmesi gerekiyor artık.