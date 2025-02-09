Önemli 3 puan

Beşiktaş, bu ayların en zorlu deplasmanlarından birinde Sivasspor ile karşılaşıyor. Öncelikle, maçın 16.00'da oynanması, sporcu sağlığı açısından en mantıklı tercih olurdu. Sivasspor'un birçok maçını bu saatte oynadığını düşünürsek, Beşiktaş karşılaşmasının 19.00'a alınmasını doğru bulmuyorum. Beşiktaş'ta eksikler yetmezmiş gibi, Rafa Silva'nın sarı kart cezalısı olması da büyük bir şanssızlık. İlk 20 dakikada iki takım da etkili atak geliştiremedi. Pozisyon açısından kısır geçen maçlarda yakaladığın fırsatları değerlendirmelisin. İki savunmacının ortaklığı beklediğimiz golü getirdi. Masuaku kesti, Emirhan Topçu harika bir kafa golüyle Beşiktaş'ı öne geçirdi. Bazı pozisyonlar vardır, gol olmadığına üzülürsünüz. Uzatmalarda Gedson harika vurdu, ancak kaleci Ali Şaşal aynı güzellikle çıkardı.

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Masuaku çok iyi durumda. Rakip ceza sahasında 13 kez topla buluşmuşuz, ancak gol savunmacıların ortaklığıyla geldi. Bu da forvet hattında yetersiz kaldığımızın bir göstergesi. İkinci yarı, ilk yarı gibi temposuz başladı. Sakatlık sıkıntılarımız devam ediyor; Gedson Fernandes de çıktı. Herhalde Onur Bulut'un orta saha olarak maça girmesi, sakatlık konusunda ne durumda olduğumuzu gösteriyor. Gençlerin her zaman en büyük destekçisi oldum. Kerem, oyuna girdiği kısa sürede etkili oldu, Mustafa ise mücadele etti ve penaltı kazandırdı. Kazanmak her zaman değerlidir. Eksiklerimiz var, ancak yeni transferler de geliyor. Şimdi hedef, Beşiktaş'ın muhteşem taraftarı önünde Trabzonspor maçında da sahadan galibiyetle ayrılmak.