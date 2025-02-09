  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Sinan Vardar Önemli 3 puan
Sinan Vardar

Sinan Vardar

09 Şubat 2025 | Pazar

Önemli 3 puan

Beşiktaş, bu ayların en zorlu deplasmanlarından birinde Sivasspor ile karşılaşıyor. Öncelikle, maçın 16.00'da oynanması, sporcu sağlığı açısından en mantıklı tercih olurdu. Sivasspor'un birçok maçını bu saatte oynadığını düşünürsek, Beşiktaş karşılaşmasının 19.00'a alınmasını doğru bulmuyorum. Beşiktaş'ta eksikler yetmezmiş gibi, Rafa Silva'nın sarı kart cezalısı olması da büyük bir şanssızlık. İlk 20 dakikada iki takım da etkili atak geliştiremedi. Pozisyon açısından kısır geçen maçlarda yakaladığın fırsatları değerlendirmelisin. İki savunmacının ortaklığı beklediğimiz golü getirdi. Masuaku kesti, Emirhan Topçu harika bir kafa golüyle Beşiktaş'ı öne geçirdi. Bazı pozisyonlar vardır, gol olmadığına üzülürsünüz. Uzatmalarda Gedson harika vurdu, ancak kaleci Ali Şaşal aynı güzellikle çıkardı.

***

Masuaku çok iyi durumda. Rakip ceza sahasında 13 kez topla buluşmuşuz, ancak gol savunmacıların ortaklığıyla geldi. Bu da forvet hattında yetersiz kaldığımızın bir göstergesi. İkinci yarı, ilk yarı gibi temposuz başladı. Sakatlık sıkıntılarımız devam ediyor; Gedson Fernandes de çıktı. Herhalde Onur Bulut'un orta saha olarak maça girmesi, sakatlık konusunda ne durumda olduğumuzu gösteriyor. Gençlerin her zaman en büyük destekçisi oldum. Kerem, oyuna girdiği kısa sürede etkili oldu, Mustafa ise mücadele etti ve penaltı kazandırdı. Kazanmak her zaman değerlidir. Eksiklerimiz var, ancak yeni transferler de geliyor. Şimdi hedef, Beşiktaş'ın muhteşem taraftarı önünde Trabzonspor maçında da sahadan galibiyetle ayrılmak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Rafa Silva, Sivasspor, Emirhan Topçu, Ali Şaşal, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Kerem, Mustafa, Masuaku, beşiktaş, Gedson

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Batma noktası...! ‘Tamam’ dedi! Galibiyet beklerken!!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor