‘Tamam’ dedi

Athletic Bilbao'yı yenerek şov yapan Beşiktaş, 'tamam mı devam mı' maçında Twente'ye yenildi. Hollanda takımı, ilk 15 dakikada topa daha fazla hakimdi. Beşiktaş ise kontrataklarla çıkmaya çalıştı. Beşiktaş, kaleye gitmekte zorlandı. İlk 40 dakikada Twente, ceza sahamıza tam 12 kez girdi, bu sayı fazlasıyla yüksek! Geriye fazla yaslandık ve organize olamadık. Devreye en azından skoru koruyarak gidebildik. Twente, ilk yarıda daha agresif bir oyun ortaya koydu. Beşiktaş, tek pozisyonunu Masuaku ile bulurken, Twente üç tehlikeli pozisyon yakaladı. Twente seyircisi, ikinci yarının başında meşaleler yaktı. Bunu bir Türk takımı yapsa, nasıl bir yaptırımla karşılaşırdı merak ediyorum.

İkinci yarının başında, ilk yarıda vasat bir görüntü çizen İmmobile'nin yerine Semih Kılıçsoy girdi. Beşiktaş, ikinci yarıya biraz daha organize başladı. Twente yine etkili geldi, direkten döndü, bu sefer şans yanımızdaydı. Maçın başından beri akıl almak top kayıpları yaptı siyah-beyazlılar. Twente ikinci yarıda da üstünlüğü ele aldı. Orta saha çok düştü, basit top kaybının cezası 76. dakikada kesildi ve 1-0 geriye düştük. Twente'nin ilk 11 değeri: 18.850.000 euro, yani İmmobile ve Joao Mario'ya verilen para kadar. Yaş ortalamaları ise 25.5. Kritik Avrupa maçında Joao Mario ve Onur Bulut gibi isimler sahaya giriyorsa, bu durum zaten her şeyi anlatıyor. Maalesef, durumlar bu şekilde olduğu sürece beklentiye girmeye gerek yok.