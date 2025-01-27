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Anasayfa Yazarlar Sinan Vardar Galibiyet beklerken!
Sinan Vardar

Sinan Vardar

27 Ocak 2025 | Pazartesi

Galibiyet beklerken!

Hafta içi harika bir futbolla Avrupa'nın formda ekiplerinden A.Bilbao'yu yenen Beşiktaş, yeni hocasıyla çıkış arayan Antalya'ya konuk oluyor. Ole Gunnar Solskjær, forvette İmmobile yerine Semih'i tercih etti. Arkasına ise F.Bahçe'ye gol atan Chamberlain'i koydu. Beşiktaş'ta Semih'in kafa vuruşu direkten döndü! Devam Semih, atacaksın o golü! Semih güçlü ve kuvvetli bir oyuncu. Fizik gücü yüksek, kolay yere yıkılmıyor.

Alex Oxlade-Chamberlain sahada yok gibi, Beşiktaş adeta 10 kişi oynuyor. İlk yarı boyunca yeni hocanın dokunuşları olduğu tahmin ediyorum. Bu maçta bambaşka bir Semih gördük, daha pozitif bir futbol oynadı. Amatör kümede Yeni Çarşı'da oynarken tanıdığım Veysel Sarı ise defansta adeta bir maestro gibiydi. Ole Gunnar Solskjær doğru olanı yaptı ve iki değişiklikle oyuna müdahale etti. Bu sezon stoper hattında yüzümüz gülmedi. Defans ikilisi maalesef darbeye bağlı olmayan sakatlıklar yaşanıyor.

Gedson, İmmobile'nin koşu yoluna iyi bıraktı, İmmobile harika kesti, Rafa Silva bomboş kaldı ve topu ağlara gönderdi. Kritik anda sahneye çıktı, takımını öne geçirdi! Öne geçtikten sonra Antalyaspor çok çabuk karşılık verdi. Bahtiyar Zaynutdinov, bu seviyede yapılmaması gereken bir müdahaleye kalkıştı. Marke etmesi gerekirken başarısız bir hamle yapınca, Antalyaspor skoru eşitledi.

Beşiktaş, Athletic Club maçında oynadığı oyundan sonra bu maçta daha iyi oynaması bekleniyordu. Şimdi moral bozmadan, Twente maçında ihtiyacımız olan skoru alıp adımızı play-off'a yazdırma zamanı.

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Etiketler :
Ole Gunnar Solskjær, beşiktaş

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