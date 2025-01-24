Sonuna kadar destek

Beşiktaş, harika bir galibiyetle Avrupa Ligi'nde şansını devam ettiriyor. Haftalardır yerden yere vurulan takım, yine aynı futbolcularla böyle bir futbol oynayarak camiayı yeniden ümitlendirdi. Hani "kanat, kanat" diye bilhassa sosyal medyada eleştirilenler vardı ya, dün sahanın en iyisi Muçi ve Rashica'ydı! Tabii hemen pembe rüyalara kapılmamak lazım. Bu takım, Türkiye Kupası'nı kazandıktan ve Galatasaray'a fark attıktan sonra Süper Lig'de başarısız sonuçlar aldı. O yüzden temkinli yaklaşmakta fayda var, sabırla bekleyelim

Ole Gunnar Solskjaer ve Erling Moe!

Ole Gunnar Solskjaer ve Erling Moe daha gelmeden eleştirilmeye başlandı. "Üç senedir takım çalıştırmadı, şöyle oldu, böyle oldu" dendi. Ama geçmişine baktığımızda, Manchester United'ı çalıştırmak her babayiğidin harcı değildir. Dün akşam maç sonrası açıklamalarını dikkatle dinledim. Son derece mütevazı ve bilgili bir hoca olduğu kesin. Erling Moe teknik adamlık kariyerinde önemli başarılara imza atmış biri, onu anlatmaya gerek yok. Hoca da biraz Gordon Milne havası verdi bana. Temennim onun gibi başarılı olması. Altyapıya da önem veriyor gibi görünüyor; U19 maçını gelir gelmez izlemesi hoşuma gitti. Ben Sayın Başkan Adalı'yı bu seçiminden dolayı kutluyorum. Zaten Beşiktaş'ın "Sinan Abisi" olarak Şenol Güneş ve Sergen Yalçın, kim olursa olsun hocaya sonuna kadar destek verdim. Doğrusu da budur! Beşiktaş hepimizin. Desteğimizi vereceğiz ama fikirlerimizi de söyleyeceğiz. Çünkü görüyorsunuz, "satılması lazım, bu borçlarla olmaz" gibi düşmanların yaydığı spekülasyonlar ortada dolaşıyor. Ama muhteşem seyircisiyle ki son maçta da gördük Beşiktaş'ı seven akil insanlarla Beşiktaş'a hiçbir şey olmaz! Camia olarak enseyi karartmaya hiç gerek yok. Beşiktaş satılmaz! Ve son sözüm: Destek, destek, destek!