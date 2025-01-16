Sayın Adalı’ya açık mektup

Beşiktaş'ımızda gayet demokratik bir kongre geçti. Sayın Serdal Adalı ve yönetimi başkanlığı aldı. Bu kongre olağanüstü kongreydi. Beş ay sonra olağan kongre olacak. Hayırlı olsun diyerek yönetime elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışacağız. Kongrenin üzerinden 17 gün geçti. Sayın sevgili kardeşim Serdal Adalı'ya baktığımızda, kendisinin full mesai yapan Serdal Adalı'nın Ümraniye'de futbolcularla görüşmeler yaptığı görülüyor. Bütün camiada yeni antrenör gelecek mi, gelmeyecek mi, iki sezondur yapılan yanlış transferler ne olacak, kimler gidecek, kimler kalacak, yeni futbolcu alınacak mı gibi konuların üzerinde yoğun bir çalışma yaptığı açıkça görülüyor. Görünen şu ki yönetim kurulunda futbolun içinden gelen kimse yok. Sayın Adalı bu görevi, yani hem başkanlık hem futbol şube sorumluluğu görevini üstlenmiş durumda. Geçtiğimiz hafta köşe yazımda onursal başkanımızdan sonra Beşiktaş'ta futbol aklı olarak doğru bir düzenin hiçbir yönetimde kurulmadığını yazmıştım. Bu nedenle borçlar bu duruma geldi. Ben geçen haftaki yazımda tavsiye etmiştim, herkes o yazımı mutlaka okusun. Bunları açık açık yazdım, ne yapılması gerektiğini yılların futbol insanı olarak söyledim. Şimdi bir kez daha tekrarlıyorum: Sayın Başkan, sevgili kardeşim, teknik direktörden önce mutlaka bütün dünyadaki gelişmiş futbol takımlarının yaptığı gibi futbolun içinden gelen, eğitimli, futbol ekonomisini bilen, Türkiye'mizde ve yurtdışında futbolu yakından takip eden bir sportif direktör getirin. Ve onun altında mutlaka lisans bilen, yine gelişmiş dünya futbolunu takip eden bir araştırma ekibi kurun. Bu söylediğimiz kişiler size bağlı olsun. Siz de kulübün mali imkânlarına göre transfer yapın. Ancak bu formülle Beşiktaş futbolu gelişmiş futbol kulüpleri düzeyine gelir. Borçlar süratle azalır ve demokrasinin kılıcı gibi başımızda duran Bankalar Birliği borcumuz sona erer. Şöyle ki yılda 1 milyar 400 bin lira faiz ödeniyor. Bu faizden kurtulmadan Beşiktaşımız ve tabii ki diğer kulüpler hiçbir şekilde düzlüğe çıkamaz. Bir kez daha samimi olarak bu projemi sunuyorum. Yeni başkan ve yönetimine de sonsuz başarılar.