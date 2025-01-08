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Anasayfa Yazarlar Sinan Vardar Mert Günok!..
Sinan Vardar

Sinan Vardar

08 Ocak 2025 | Çarşamba

Mert Günok!..

Süper Lig'de birincilik ve ikincilik yarışından uzak kalan Beşiktaş, hedefini Türkiye Kupası'na çevirmeli. Ocak ayında Sivas deplasmanları takımlar için oldukça zordur. Fakat Sivasspor yönetimini, zeminden dolayı tebrik ediyorum. Beşiktaş maça topa sahip olarak başladı ancak takımın üretkenliği çok düşüktü; ta ki Rafa Silva sahneye çıkana kadar. Uduokhai'in harika pasıyla topu Joao Mario ile buluşturduk. Joao Mario'nun güzel asistiyle Rafa Silva, kendine yakışır şekilde klas bir vuruşla golü attı. Beşiktaş, ilk isabetli şutunda golü buldu. Uduokhai'ın bu kadar ileri çıkıp topu doğru kullanması çok değerli. Golden sonra tempo yükselmedi. Top Beşiktaş'ın hakimiyetindeydi ama tehlikeli bir atak göremedik. Beşiktaş, rölantide götürdüğü ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.


İkinci yarının başında artık alışık olduğumuz bir senaryo yaşandı. Mert Günok yine sahneye çıktı. Sivasspor'un duran topunda Mert Günok harika iki top çıkardı. Dakikalar 69'u gösterdiğinde şans Beşiktaş'ın yanındaydı. Koita'nın sert şutu direkten döndü. Ardından gelişen pozisyonda çekilen şutu Mert Günok çıkardı ve top kornere gitti. Mert, peş peşe iki kritik kurtarışla takımını ayakta tutmaya devam ediyor. Beşiktaş, iyi bir kontratak yakaladı. Immobile topla buluştu, Rashica vurdu ancak top kornere çıktı. Atamadığın pozisyon döndü ve az kalsın kalende gol oluyordu. Direk yine yanımızdaydı. Mert Günok, uzatmalarda yine harika bir kurtarışa imza attı. İyi ki Mert var. Beşiktaş'ın elinde sadece Türkiye Kupası kaldı. Yeni sisteme üç puanla başlamak oldukça kıymetli. Kırklarelispor ve Antalyaspor karşısında galibiyetler alarak Beşiktaş, adını çeyrek finale yazdırmalı ve kupa iddiasını sürdürmek zorunda.

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Etiketler :
Joao Mario, Rafa Silva, Türkiye Kupası, Mert Günok, sivas, Immobil, Sivasspor, Antalyaspor, Kırklarelispor, Süper Lig, Rashica, Beşiktaş

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