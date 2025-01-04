Beraberlik normal

Tüm okurlarımın yeni yılını kutlarım. BEŞİKTAŞ'ımıza yeni başkan seçilen Sayın Serdal Adalı ve yönetimine başarılar dilerim. Rizespor'un bilinçli bir kontra atağında Mert harika bir kurtarışla golü önledi. İlk 15 dakikada Rizespor'un 5 şutunu izlerken, Beşiktaş'ın ise henüz bir şut denemesi olmadı.. Dakikalar ilerledikçe maç, Rizespor forveti ile Mert'in arasında geçiyor. Mert harikalar yaratıyor! Geçen haftalardan değişen bir şey yok. Forvette biraz etkili Rafa Silva, orta sahada çalışkan Gedson, defansı da Tayyip Talha toparlamaya çalışıyor. Mert olmasa, farklı bir sonuç çıkabilir derken Rize golü buldu. Defansın en iyisi Tayyip Talha görünürken sakatlandı çıktı. İlk devre sona ererken Muçi harika bir driplingle Beşiktaş'ın golünü buldu: 1-1. İlk yarının aksine, ikinci yarıya daha tutuk bir oyunla başlandı. Şimdi bakıyorum da tam bir akıl tutulması... Elindeki Amir'i verip inanılmaz rakamlara Musrati'yi al! İşte yıllardır bu tip transfer politikaları Beşiktaş'ın borcunu bu hale getirdi. Yazık! Muçi'de bir cevher var ama hâlâ bunu sahaya yansıtamıyor. Yine Mert, yine mucize... İnanılmaz bir golü daha önledi! Dakika 65'te hâlâ Immobile oyunda... Serdar Topraktepe nasıl tolere ediyor, inanamıyorum! Beşiktaş adeta 10 kişi oynuyor. İşte böyle, futbol kariyerini bitirmiş, son bir tufaya çıkan oyuncular geldiği için borçlarımız artıyor, futbolumuz da ileri gitmiyor. Son jenerasyonun beğendiğim antrenörü İlhan Palut, kısıtlı bütçe ile iyi bir takım yaratmış. Kendisini kutlarım. Semih, ayağının içiyle müthiş bir şut attı, Rize kalecisi 90'dan topu çıkardı. Hakem doğru bir karar verdi; son dakikalarda golü iptal etti. Genç hakem Ozan Ergün, yalnızca gördüğünü çalarak harika bir maç yönetti. Kendisini kutlarım.