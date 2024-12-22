Vasat futbol!

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş Alanyaspor'u konuk etti. Adana mağlubiyeti sonrası havada iyi olmasına rağmen tribünlerin tam anlamıyla dolmadığı maçta daha maçın 5. dakikasında Alanyaspor Lima ile 1-0 öne geçti. Hemen arkasından Rafa Silva savunmanın kısa düşen geri pasında fırsatçılığını ve klasını konuşturdu Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydetti. Alanyaspor'un 1 golünün ofsayt nedeniyle iptal edildiği ilk yarıda maç çok ağır bir tempoda devam etti. Saman alevi gibi ataklar, çok nadir tehlikeli pozisyonların olduğu İkinci yarıda da oyun hiç tat vermedi. Bir kaç bireysel çabanın dışında pek bir şey göremedik 70. dakikaya kadar. 70. dakikada Muçi ve Baktiyor'un oyundan çıkmasıyla Chamberlain ve Masuaku oyuna dahil oldu. Masuaku'nun oyuna dahil olması ile birlikte tabii ki tribünlerden ıslık sesleri duyulmaya başlandı. Tribünlerin tepki göstereceğini bile bile kulübü Uefa'ya şikayet eden adamı oynatmak hiç doğru bir hareket değildi. Chamberlain sağ kanatta daha olumlu şeyler yapmasına rağmen Beşiktaş bir türlü sonuca gidemedi.

Gittikçe kredisini tüketen, herkesin ondan çok daha iyisini beklediği Semih maalesef 6 pas içerisinde bile fırsatı değerlendiremedi. Beşiktaş yine taraftarını hiçte tatmin edemediği bir oyun ortaya koyarken hakem de verilebilecek penaltıyı vermeyerek muhtemel Beşiktaş galibiyetini önledi. Bu kadar kritik bir pozisyonda VAR'la iletişim kurup izleme tavsiyesi bile gelmiyorsa akıllarda hep soru işareti kalacaktır. Bu garip hakem VAR olayları hep Beşiktaş'ın başına mı gelecek. Ama bu bir mazeret değil. Gedson hariç kazanma azminde olan futbolcu takımda pek görünmedi. Böylede olunca sonuç yine kendi sahamızda vasat futbolla 2 puanı kaybettik. Hayırlısıyla Ocak ayı gelse de belki de yapılacak birkaç doğru transferle futbol yönetiminde ki çözümlerle Beşiktaş arzu edilen takıma dönüşür.