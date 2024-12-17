Olmaz böyle şey!

Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Adana'da futbol için çok elverişli bir hava vardı. Adana'nın cefakar seyircisi maç başlamadan Adana Demirspor'u bağrına bastı. İşte vefa böyle birşey. Bine yakın Beşiktaş taraftarının da tribünden takip ettiği maça iki takımda birbirini tartarak başladı. Ligde kalmak için ışık arayan Adana Demirspor ilk yarıda genç ve kısıtlı kadrosuyla ilk 30 dakikada 3 tane net pozisyon buldu ve 31. dakikada Yusuf Barasi ile 1-0 öne geçti. 39. dakikada da Aymbetov ile durumu 2-0'a getirdi. Adana Demirspor bu skorla soyunma odasına gitti. Nadir gelişen Beşiktaş ataklarında Adana Demirspor kalecisi Deniz daha 16 yaşında olmasına rağmen kalesini çok iyi korudu.



İkinci yarıya Masuaku'nun yerine Baktiyor, Chamberlain'in yerine ise Muçi oyuna başladı. Ben yetkili olsam Masuaku'yu kadroya almaya bırak otobüsle 44 numarada memleketine yollarım. Beşiktaş 70. dakikaya kadar biraz daha istekli ve topa sahip olan taraf oldu. Beşiktaş rakibi karşısında biraz baskıyı arttırınca Al-Musrati ile golü de buldu ve farkı 1'e indirdi. 76. dakikada Tayyip Talha'ya kırmızı kart veren maçın hakemi Oğuzhan Çakır Adana Demirsporlu oyuncuların yerden kalkmamaları ve süreyi geçirmelerine resmen göz yumdu. Bunuda maçın sonuna 11 dakika ilave ederek kurtarmaya çalıştı. Beşiktaş bir türlü istediği golü bulamadı ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. İnanılmaz birşey Hasan Arat ortada yok. Kaçmayanlar, kalıp mücadele edenlerle Adana'da beraberdik. Üzüntü sonsuz ama bir gerçek var ki Hasan Arat tarihe geçti. Öyle bir kötü kadro mühendisliği yapılmış ki eksi puanda olan Adana Demirspor elinde kalan bir kaç genç oyuncu ile koca Beşiktaş'ı sahadan sildi. Bunun vebalini nasıl ödeyeceksin, hepimizi kandırdın seni camia affetmeyecek. Bu yaptıkların camia tarafından kesinlikle unutmayacak.