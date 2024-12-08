Hak eden kazandı!

Süper Lig'in 15. haftasında derbi mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Dolmabahçe'de tüm tribünler dolu şekilde sahaya çıkan Beşiktaş, hafta içerisinde herhalde birikmiş alacakların ödenmesi, Ümraniye'de ki dokunuşlar ve takımın bir haftadır yaptığı antrenmanlar sonrasında pozitif bir motivasyonla, kazanma arzusuyla sahaya çıktı. İlk yarı boyunca Fenerbahçe ile kora kor bir mücadele ortaya koyan Beşiktaş'ta özellikle 10. dakikada tam kale çizgisinde yaptığı müdahale ve sonrasında 31. dakikada Maximin'in şutuna ayağını koyan Emirhan oyunuyla göz doldurdu. Ayrıca Emirhan ile Tayyip Talha'nın uyumunu çok beğendim aferin Tayyip Talha çalışmaya devam. İlk yarı güzel bir mücadeleye sahne oldu ama maalesef beklenen gol sesi Dolmabahçe'de çıkmadı.

İkinci yarıda Rafa Siva'da zaman zaman hiç olmayacak pozisyonlar üreterek Beşiktaş'ın kazanma arzusunu pekiştirdi. Sakatlık yaşayan Tayyip Talha'nın yerine Bahtiyar ve Salih'in yerine dahil olan Chamberlain'in oyuna girmesinin hemen ardından Beşiktaş hızını arttırdı. 73. dakikada sol kanatta topla buluşan Chamberlain'in sağ ayağıyla yaptığı ortası Immobile'nin ayağının altından ağlarla buluştu ve Beşiktaş'ı öne geçirdi. Neyse ki maçta bu skorla bitti ve Beşiktaş derin bir oh çekti. Beşiktaş'ta hemen hemen kötü oynayan bir futbolcu yoktu. Keşke sezon başından beri böyle olsaydı. Burada bir parantez de Gedson için açmak lazım Ya sen nasıl bir futbolcusun bir dakika durmazmısın, kaç tane ciğer var sende. Hep böyle mücadeleye devam et. Serdar hocayı gözlerinden öpüyorum kenarda kendini parçaladı işte gerçek Beşiktaşlılık bu.

Bir sözümde sevgili maçın hakemi Mehmet kardeşim sana istikbalin iyi, iyi hakemlerden biri olacaksın, maşallah çok güzel fiziğin var, yakışıklısın ama birçok takdir hakkını Fenerbahçe'den yana kullandın bunu yapma.