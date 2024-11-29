Çok üzüldük

Beşiktaş, Maccabi karşısında ilk yarı yine bizleri çok üzdü. Uzun bir süredir futbolu neredeyse olmayan bi ülke takımına karşı bu futbol şok etti. 23. dakikada da geriye düştük. Bu dakikadan sonra biraz futbol oynamaya başlayan Beşiktaş, Rafa Silva ile durumu eşitledi. Rafa Silva'nın golü de olmasa neredeyse rakip kaleye gitmeyi beceremediğimiz bir ilk yarı izledik. İlk yarının uzatmalarında ceza sahası içerisine yapılan sert ortayı değerlendiren Maccabi yine öne geçti. Orada olan bir avuç Beşiktaşlının sesi statta yankılanmasa birazcık yüzümüz gülmeyecekti. İlk yarıya dair temennim; uyuyan ve bizim gibi maçı seyreden hocanın sarı kartı da olan Masuaku'yu çıkarmasıydı. İkinci yarıya üç değişiklikle başladık. Rashica, Udokhai ve Joao Mario kenara geldi. Yerlerine Ndour, Tayyip Talha ve Salih Uçan girdi.

Bu değişikliklerle beraber ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş beraberlik golünü bulmak için baskılarını arttırdı. Birkaç pozisyon da üreten Kartal'ın bulduğu gol ofsayta takıldı. Ardından İmmobile kariyerindeki 2. penaltısını da kaçırdı ve hepimize hayal kırıklığı yaşattı. Hakikaten utandık. İsrail takımına yenilmek çok acı oldu. Artık bu gerçeği herkesin görmesi lazım. Müthiş transfer yanlışlarıyla takım bu hale geldi.

Hocayı da ilk uçakla Hollanda'ya yollayın, süratle özümüze dönelim. Maalesef bu oyuncular ve futbolla Beşiktaş'ı bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da daha yukarıda görmemiz mümkün değil. Hızla mali yükü azaltıp özümüze dönüp önümüzdeki yılın takımını hazırlamak için kolları sıvayın. Benden size abi tavsiyesi.