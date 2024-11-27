Harika bir proje takım

Göztepe Spor Kulübü bu hafta mükemmel bir futbol ortaya koyarak Beşiktaş maçını 4-2 kazandı. Neticeden daha ötesini size söyle bir anlatayım. Göztepe kulübünü yıllardır takip ederim. Yıllar önce sayın Aydın Bilgin başkanlığında Göztepe'nin A.Ş. olmasında danışmanlık yapmıştım ve o sene Göztepe'nin yıllar sonra tekrar süper lige çıkmasında önemli desteklerim olmuştu. Yani özetle Göztepe sevdiğim bir camiadır. Daha sonraları Sayın Mehmet Sepil kulübü yine en zor zamanında alarak bu kurulan Anonim Şirketin devamını sağladı ve tekrar süper lige döndürdü. 2022 yılında kulüp hisselerinin yüzde 70'ini Sport Republic şirketine satan ve futbol şubesinin yönetimini tamamen bu şirkete bırakan Sayın Mehmet Sepil sonuna kadar doğru olan bu projeyle beraber kulübü tekrardan ayağa kaldırdı.

Şimdi genel olarak kulübün yapısına bakalım. Bu kulübün futbolcu maliyeti 9-10 milyon euro hatta yaş ortalaması 24-25. Yani ileriye doğruda futbolculara yatırım yapılmış. 100 bin euro'ya bile oynayan futbolcu var. Mesela genç oyunculardan Taha 21 yaşında, Dennis 20 yaşında bu oyuncuların ilerleyen zamanlarında satışından da çok iyi gelirler elde edilecek. Antrenörleri Bulgar Stanimir Stoilov çok mütevazi bir ücretle takımın başında. Bu hafta da görüldüğü gibi taktik anlamda iyi bir hoca, ismi pek duyulmamış ama başarıyı arzulayan bir teknik adam. Taç organizasyonlarından bile gol bulan bir taktik uzmanı. Göztepe'yi daha ileri ki hedeflere götürmek için gerekli yapı kurulmuş. Dün akşam Sayın Mehmet Sepil San Francisco'dan beni aradı ve uzun uzun kendisiyle de konuştuk. Kulüp adına yaptığı bu anlattığım çalışmaların hepsinin doğru olduğunu söyledi.

Ben de hem kendisini hem de Süper Lig'in sevilen, taraftarının müthiş desteğini alan Göztepeyi bu başarısından dolayı kutladım. Bunun süper ligdeki bütün kulüplere örnek olmasını temenni ediyorum. Büyük paralar verip futbolcu alınarak başarı gelmez. Doğrusu, kulüpleri kurumsallaştırıp yetkililerininde futbolu ve futbol ekonomisini bilen kişiler olması gerekiyor. Doğru projelerle böyle takımların ülkemizde neler yapabileceğini görüyoruz. Hatta buna bir örnek olarak Samsunspor'u da gösterebiliriz. Ben yine affınıza sığınarak Türk futbolundaki doğru bir projeyi size anlatmak istedim.

Özetle Göztepe'nin aldığı galibiyet sürpriz değil. Doğru bir futbol projenin ürünü. İlerisi için ümit veren, doğru yönetilen bir kulübün neler yapabileceğinin göstergesi. Sayın Başkan Mehmet Sepil'in de gözlerinden öper başarılarının devamını dilerim. Göztepeli dostlarıma da sevgiler.

Bir küçük anektotla yazımı bitireyim. Zamanında Sayın Bilic'in de söylediği gibi

"TÜRKİYE'DE TEMEL PROBLEM ŞU; BİLGİLİ

İNSANLARIN YETKİSİ YOK,

YETKİLİLERİN DE BİLGİSİ YOK..."

Bilgili insanların neler yapabileceğini biraz önce okudunuz. Geri kalan değerlendirmeyi de size bırakıyorum. Kalın sağlıcakla...