Alkışlar Göztepe’ye!

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Daha oyunun 3. dakikasında Svensson'un ortasına Semih penaltı noktasının üzerinde harika bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Herhalde bu gol sonrası Montella'nın kulakları çınlamıştır. Semih'e şans vermedi, görmezden geldi ve santrforsuz oynayarak Türk Milli Takımı'nı başarısızlığa uğrattı. Gol sonrası Beşiktaş'ın baskısı rakibine hata yaptırdı ve 9. dakikada Bokele'nin kendi kalesine attığı golle Beşiktaş 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Fakat 12. dakikada bu sefer Bokele Beşiktaş ağlarını havalandırdı. 31. dakikada Göztepe'de İsmail Köybaşı'nın kullandığı taç atışı AlMusrati'den sekince Taha topla buluştu ve sonrasında Göztepe 2-2'lik beraberliği yakaladı. Göztepe ikinci yarıya yine hücum futbolla başladı. Beşiktaş sadece Göztepe'nin yaptığı hucümları engellemeye çalıştı. 59. dakikada ilk yarının en iyilerinden Emirhan taktik olarak kenara gelirken yerini Immobile'ye, bir türlü istenilen performansı sahaya yansıtamayan Al-Musrati'de yerini C. NDour'a bıraktı. 75 ve 78. dakikalarda Rashica ve Immobile ikilisi 3. gole yaklaşsa da pozisyonlardan sonuç çıkmadı. 82. dakika da Göztepe Fofana ile bulduğu pozisyonu gole çevirdi ve 3-2 öne geçmeyi başardı. Uzatmalarda skoru belirleyen 4. golü yine bir hızlı hücumda Tijanic attı ve Göztepe deplasmanda hak ettiği bir galibiyet aldı. Milli arada verilen 5 günlük izin herhalde Beşiktaş'ta büyük bir rehavete sebep oldu. Herkes bu skordan çok üzgün tabiki söylenecek çok şey var ama neyse. Herşeyin bir zamanı var. Uzun yıllardır futbol maçı izliyorum. Özellikle rakip sahada, deplasmanda bu kadar hücuma dönük bir futbol oynayan takım nadir görülür. Sevgili kardeşim Mehmet Sepil ve ortakları mükemmel bir takım oluşturmuşlar. Sürekli galibiyeti isteyen bir takım olmuş. Göztepe takımını kutluyorum ve uzun yıllar süper ligde çok daha başarılı işlere imza atacaklarına inanıyorum. Kalın sağlıcakla…