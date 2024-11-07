İlaç gibi galibiyet!

Beşiktaş UEFA Avrupa ligi 4 hafta mücadelesinde Malmö takımını konuk etti. Maçının hafta arası ve erken saatte olması sebebiyle trübünlerde kısmen de olsa taraftar eksikti. Fakat şunu belirtmeden geçemeyeceğim bir forma bir takıma ancak bu kadar yakışabilir. İlk yarı boyunca vasatın altında bir oyun görüntüsü vardı. Beşiktaş genel olarak çok iyi bir oyun ortaya koyamadı ve rakip kaleyi sadece iki kere yoklayabildi. Bana göre ilk yarı boyunca Beşiktaş takımının en iyisi de Svensson'du. Rakipte klasik bir kuzey Avrupa takımı olarak alıştığımız futbolunu ortaya koymasa da, nadiren bulduğu pozisyonları Beşiktaş'ın sigortası Mert engelledi ve ilk yarı golsüz sonuçlandı. Beşiktaş ikinci yarıya daha istekli daha hırslı başlasa da bir türlü anlam veremediğim konular var. Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi Al-Musrati neden kulübede anlamıyorum. Bir diğer hayal kırıklığım Joao Mario. Bu kadar kariyerli bir futbolcunun oyuna katkısının olmaması beni hayrete düşürüyor. Hoca da sonunda farkına vardı herhalde ki oyundan aldı. Çok açık bir şekilde görünüyor ki kanatlar olmadan Beşiktaş uçamıyor. Mesela hocanın aklına gelmiyor mu acaba Masuaku'yu önde Emirhan'ı arkasında oynatmak. Tüm bunlara rağmen Rafa klasını konuşturup olmayacak pozisyonlarda takımı ileriye taşıyor ve rakip savunmasında ciddi tehlike yaratıyor. Neyse ki Muçi tüm maç boyunca ortaya koyduğu vasat oyunu 76. dakikada golle affettirdi. Hemen arkasından 85. dakikada Beşiktaş'ın geleceği genç yetenek Semih azmi ve mücadelesi ile 2. golü kaydetti. Oyunun son dakikasında Beşiktaş kalesinde golü görse de hem hanesine 3 puan daha yazdırdı hemde üzerinde ki gri bulutları dağıttı. Bu galibiyet herkese ilaç gibi geldi. Yılan hikayesine dönen Maccabi Tel Aviv maçının nerede oynanacağı belli olsa da Beşiktaş oradan da 3 puan alıp Avrupa'da yoluna devam etse. Tebrikler BEŞİKTAŞ. Formanın hakkını verdiniz. Kalın sağlıcakla.