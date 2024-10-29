Hakemi geçemedi

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş Galatasaray'a konuk oldu. Fedakar Beşiktaş taraftarı statta yerini alırken maç Beşiktaş'ın baskısı ile başladı. Daha maçın ilk dakikalarında Semih müsait bir pozisyondan faydalanamadı. İlk yarı boyunca Beşiktaş topa sahip olan takım olarak görüldü. Fakat Beşiktaş'ın büyük sıkıntısı olan yan toplardan Galatasaray durumu 1-0'a getirdi. Geçen hafta boyunca derbi konuşmalarını yaparken hakem Arda Kardeşler'in sıkı bir Galatasaray sempatizanı olduğu defalarca bana söylendi. Takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullanarak ilk olarak Rafa'ya yapılan pozisyonu görmezden gelen Arda Kardeşler daha sonra ilk yarının sonlarında Immobile'ye faul yapan Barış Alper Yılmaz'ı sarı kartla geçiştirdi. İki kırmızı kartı da vermeyerek Beşiktaş'ın net olarak hakkını yedi. Şimdi gelelim ikinci yarıya.

İkinci yarıda da Beşiktaş tempolu olarak oyuna başladı. Oyuna tamamen hakim olup son haftaların en iyi futbolunu oynarken Arda Kardeşler'i geçmesi mümkün olmadı. Galatasaray'a yine yoktan bir faul pozisyonu yaratarak yine yan toptan ikinci golü bulmalarını sağladı. Bir hakem ancak bu kadar art niyetli olabilir. Ayıp kardeşim Rafa Silva'yı her pozisyonda yere indiriyorlar bir türlü kırmızı kartı çıkarmıyor. Hayretler içerisinde bir maç izledik. Yazımda futbolu yazmak isterdim. Galatasaray gibi bir takıma karşı Beşiktaş muhteşem bir futbol ortaya koyuyor. Ama hakem sanki Galatasaray forması ile sahaya çıkmış gibi davranıyor. Muçi'nin golünü ofsayt sayıp nasıl iptal ettirmedi hayretler içindeyim. Gelelim TFF ve MHK'ya... Sizlere güvenimizi çeşitli mecralarda dile getirdim. Gayretinizi biliyorum ama lütfen artık bu art niyetli hakemlerden Türk futbolunu temizleyin. Bakalım bu hakeme ne kadar ceza verilecek!