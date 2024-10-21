Beşiktaş Derbiye Hazır!

Süper Lig'in 9. Haftasında Tümosan Konyaspor'la karşılaşan Beşiktaş Dolmabahçe'de kendi evinde tüm tribünler dolu şekilde oynadı. Pazar gündüz maçı olması sebebiyle herkes çocuklarıyla, eşleriyle maça rağbet gösterdi. Bu da harika bir aile görüntüsü ortaya koydu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle tüm statta açılan Türk bayrakları, maç öncesi yapılan Cumhuriyetin Bekçisiyiz kareografisi tek telime ile muhteşemdi. Ortama uygun olarak maça baskılı başlayan Beşiktaş ilk dakikalarda pek aradığını bulamasa da Semih'in yapmış olduğu atakla bulduğu penaltı golü maçı 1-0'a getirmeyi başardı. Özellikle bu maçta Semih'in kanatta gösterdiği performans ile kanatlar harika çalıştı.



İlk yarının son dakikalarında Rafa Silva'nın fıtsatçılığını konuşturarak yaptığı müthiş hareket maçın ilk yarısının 2-0'lık üstünlükle bitmesini sağladı. İkinci yarıda özellikle sahanın her tarafında baskı kuran bir Konyaspor izledik. Bu da Beşiktaş'ın oyun düzenini bozdu. Ali Çamdal'ı tebrik ederim harika bir Konyaspor yaratmış. Beşiktaş'ın da en büyük şansı Mert gibi bir kalecisinin olması. Konyaspor'un özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu kora kor mücadele olsa da Beşiktaş gol pozisyonlarıda buldu. Bulduğu pozisyonları hunharca harcayan Beşiktaş başka bir gol bulamayınca mücadele 2-0 galibiyet ile tamamlandı. Bence Beşiktaş bugün oynadığı futbolla Galatasaray derbisine de hazır bir görüntü ortaya koydu. Ayrıca Federasyon başkanı ve hakemler dik durumca hakemlerde böyle maç yönetiyor tebrik ediyorum.