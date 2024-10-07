Kötü futbol, kötü sonuç

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda örnek bir ev sahipliği gösteren Gaziantepspor yönetimine şahsım adına teşekkür ederim. Tribünden 3000 adet yer ayırmışlar Beşiktaşlı taraftarlar için bu davranışlarının da diğer kulüplere örnek teşkil etmesi lazım. Futbolu dostluk ortamı içerisinde oynamalıyız. Bir teşekkür de Gaziantep şehrinin yetiştirdiği genç iş adamlarından Selim Kara'ya. Beşiktaş Kongre Üyesi Selim Kara, Beşiktaş takımının tüm Gaziantep deplasman masraflarını karşıladı. Selim kardeşimi de muhteşem gönüldaşlığından dolayı kutlarım. Geçelim maça. Her iki takım içinde ilk 30 dakika zevksiz, isteksiz ve ağır bir görüntü içerisindeyken Beşiktaş penaltı kazandı. Geçtiğimiz maç kaçırdığı penaltıyı adeta telafi eden İmmobile bunu gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Hemen akabinde Gedson yarı sahadan aldığı topu yine harika bir şekilde rakip ceza sahası içerisine taşıdı ve son vuruşu yapan Muçi'nin şutu üst direkten dışarı çıktı. Pozisyon dönüşünde Gaziantep'in bir golüde ofsayttan iptal edildi. İlk yarının benzeri bir futbol ikinci yarıda da devam etti. Her iki takımda hiçbir şekilde gol yollarında etkili olamadı. Beşiktaş biraz daha oyuna tesir etmesi için Immobile ve Joao Mario'yu çıkararak yerine Mustafa Hekimoğlu ve Rashica'yı aldı. Gaziantep uzatmalarda golü de buldu ve maçında objektif bakarsak hakkı beraberlikti. Bence Beşiktaş bu maçla derin bir yara aldı. Beşiktaş'ta son oynadığı iki Avrupa maçının yorgunluğumu vardı anlamadım ama bu sezonun en silik futbolunu ortaya koydular. Umarım milli arayı iyi değerlendirip iyice dinlenir Konya maçıyla beraber özlediğimiz performansına kavuşur. Çünkü bir maç sonra Galatasaray derbisi