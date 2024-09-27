Üzülmeyelim!

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ki ilk maçı için Hollanda'da Ajax karşısındaydı. Ajax taraftarları tribünleri tamamen doldururken, Beşiktaş'a gönül vermiş binlerce taraftarımızda takımını yalnız bırakmadı. Hollanda'nın ve Avrupa'nın futbolcu yetiştirip satarak, bütçesini sürekli artıda tutan en önemli kulüplerinden Ajax, ilk 11'de oyuna 5 altyapıdan yetişen genç oyuncusu başladı. Bu oyuncuların en önemlisi de Surinam asıllı, sahanın en iyisi 28 numaralı formasıyla mücadele eden Kian Fitz-Jim 31. dakikada golünü atarak takımını öne geçiren isim oldu. İlk yarı boyunca Beşiktaş ezilmeden iyi bir futbol oynamasına rağmen, Ajax basit futbol oynayarak zaman zaman daha fazla pozisyona girdi. İlk yarı Ajax'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Braveheart (Cesur Yürek) Govanni van Bronckhorst böyle bir takıma karşı Mustafa'ya ilk 11 de görev vererek bilhassa benim gönlümü fethetti. İkinci yarıya da Mustafa'yı çıkarıp Immobile ile başlaması da doğru karardı. Mustafa böyle böyle hem Beşiktaş'ın hem Milli Takımın medarı iftiharı olacak. İkinci yarı da Belçika asıllı 19 yaşında ki Mika Marcel Goats Ajax'ın ikinci golünü atarken, yine 22 yaşındaki Hollandalı Kenneth Taylor üçüncü golü kaydetti.

Altyapıya o kadar önem veriyorlar ki oyundan çıkan Kian Fitz-Jim'in yerine oyuna giren oyuncu bile 20 yaşında ki Kristian Hlynsson. Yine Ajax'ın 4. golünü biraz önce bahsettiğim Marcel Goats attı. Fakat sevgili okurlarım tabii ki böyle bir skora hepimiz çok üzüldük. Ama Türk futbolunun yönetimi ile Ajax'ın yönetimi arasında dağ gibi farklar var. Bu takım 95 milyon euro'ya futbolcu satan bir takım. Alıyor, yetiştiriyor ve satıyorlar. Ajax için bu dönem oyuncu yetiştirme dönemi. Şu anda takımda oynayan en pahalı oyuncuda 2 milyon Euro. Göreceksiniz bu kadrodan bir kaç oyuncuyu sezon sonu büyük meblağlara diğer kulüplere satacaklar. Beşiktaş'ın şanssızlığı Avrupa kupalarında ilk maçını böyle bir takıma karşı oynaması oldu. ÜZÜLMEYELİM, köyümüze dönelim, Pazartesi günü oynayacağımız Kayserispor maçına konsantre olalım. Ama yazdıklarımdan da umarım Türk futbolunu yönetenler bir ders çıkarır. Kalın sağlıcakla…