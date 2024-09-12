Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete

Beşiktaş önceki yıllarda yapılan gereksiz transferlerin bedelini geçtiğimiz sezon çok ağır ödedi. Buna rağmen Türkiye Kupası'nı kazarak, Avrupa liginie katılarak taraftarların yüreğine bir su serpti. Hasan Arat yönetimi şu ana kadar bir mucize yaratarak 22 futbolcudan kurtuldu. Ama maalesef hala hocanın da istemediği üç futbolcunun transferi hallolmadı. Bu nedenle de belki yapılacak en az bir transferde engellenmiş oldu. Kısaca Beşiktaş için işin özeti bu. Türk futbolunda yıllardır yaşanan ve çok daha ileriye gitmemesinin birinci sebebi de aslında gereksiz transferler. Kulüpleri mali uçuruma sürükleyen yabancı transfer gerçeğini görmezden gelemeyiz. Bu sadece Beşiktaş için değil, şu anda bakın 7 Süper Lig takımında transfer yasağı var ve 1. ligde de bu şekilde takımlar çoğunlukta. Ama geçtiğimiz akşam izlediğimiz Milli takımdaki çoğu genç, yetenekli futbolcular muhteşem bir futbol ortaya koydular. Bir futbol adamı olarak, Türk futbolcuların birçok yabancı futbolcudan daha yetenekli olduğunu görüyorum ve söylüyorum. 10 tane Türk futbolcu ile sahaya çıkmanın bir yasağı yok. Fakat kulüpleri yönetenlerin yıllardır hiçbir şekilde bu gençlere önem vermemesi sebebiyle bakın süper lige, hemen hemen tüm takımlar neredeyse 11 yabancıyla sahaya çıkıyor. Hatta geniş kadroda 12 yabancı kararı yeni TFF yönetimi tarafından 14'e çekildi. Son yıllara baktığımızda Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu alt liglerden geldi, Arda, Semih ve Mustafa Hekimoğlu altyapılardan gelen genç yetenekli futbolcular. Demek ki bu yetenekler Türk futbolunda var . Lakin değer verenler nerede, başka işlerin peşinde. Bilhassa Almanya'da ki kulüplerin altyapısında yüzlerce yetenekli genç Türk futbolcu var. Fakat yönetenler tercihini yabancıdan ve karşiyerini bitirmiş futbolculardan yana kullanıyor. Bütün ömrüm futbolun içerisinde geçti. Hep genç oyuncular için mücadele ettim ama maalesef kulüplerin transfer işlerini yönetenler bir futbolcu gitsin, yeni bir tane alalım, altyapıdan hiç futbolcu çıkarmayalım prensibine sahipler. Çünkü transferlerde dönen paralar çok büyük rakamlara ulaştı. Bu konuyu sürekli işliyorum, yıllardır bunun üzerinde duruyorum. Türk genç futbolcular yabancılardan çok daha fazla yetenekli. Bu madeni maalesef kurutuyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum ama 4 büyük kulüplerin gelirlerinin yarısı bankalara gidiyor. Yani futbolda BİNMİŞİZ BİR ALAMETE GİDİYORUZ KIYAMETE. Neyse ben bir kez daha söylemiş olayım ama kapının duvar olacağını biliyorum. Böyle gelmiş böyle de gidiyor.

SEZONUN İLK DERBİSİ

Süper Ligde sezonun ilk derbisi bu hafta Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. 17 yaşında profesyonel futbol hayatımın ilk maçına Trabzonspor'a karşı oynadım. Trabzon şehri çok sevdiğim, harika dostluklarımın olduğu bir şehir. Bende ki yeri ayrıdır. Öncelikle centilmence bir maç olsun. Hakem Ali Şansalan'da temennim gördüğünü çalsın, dürüstçe bir maç yönetsin. Beşiktaş ilk üç haftadaki futbolu ile öne çıkıyor. Ama derbi maçların her zaman ucu açıktır ve her türlü neticeyle sonuçlanabilir. Beşiktaş kadro olarak, takım olarak şu anda daha formda görünüyor. Trabzonspor'un da önemli transferleri oldu. Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş ile beraber önemli işler yapacaklarına inanıyorum. Beşiktaş galibiyete daha yakın görünse de hak edenin kazandığı güzel bir maç olsun. Kalın sağlıcakla...