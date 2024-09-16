Beşiktaş Uğurcan’ı geçemedi

Çeşitli spekülasyonlarla tansiyonu hafta içerisinde yükselen, ortamı gerilimli bir hale, değişik bir hüviyete kazandırmak isteyenler bir şekilde emellerine nail oldu. Daha yakın bir zamanda Türkiye Kupası'nda 70 bin kişinin birlikte maç izlediği hiçbir problemin yaşanmadığı ortamda Beşiktaş seyircisi maalesef Trabzon tribünlerinde yerini alamadı. Bu sayede de Trabzonsporlular bütün stadı doldurdular. Şenol Güneş'in de yetiştiği takıma tekrar dönmesi maça değişik hava verdi. Neyse maç çok çekişmeli bir şekilde başladı.

Karşılıklı ataklarla her iki takımın birbirini tarttığı daha oyunun başında Rafa Silva'ya yaptığı kasti hareketle Visca kırmızı kartı gördü. Hemen arkasından Trabzonspor'un duran top organizasyonu ile Okay Yokuşlu durumu 1-0 yapsa da Beşiktaş oyunu bırakmadı.İlk yarının ortalarından itibaren maça hakim oldu. Bir kaç pozisyona girdikten sonra sağ taraftan başlayan harika hücum organizasyonunda Rafa Silva'dan pası alan Svensson'un asistiyle Fernandes durumu eşitledi. 1-1 İlk yarının geri kalan kısımlarında da kısa paslarla kapanan Trabzonspor defansını açmaya çalışan Beşiktaş, ilk kez formayı giyen yeni transferi Joao Mario'nun muhteşem şutuyla ikinci gole yaklaşsa da Oğulcan gerçekten harika bir kurtarışla gole izin vermedi. İkinci yarıda da tamamen Beşiktaş'ın oyuna hakimiyeti ile devam etti. 10 kişi kalan Trabzonspor topu ayağında tutmakta zorlandı. Fakat Trabzonspor kalecisi Uğurcan yine harika kurtarışlar yapmaya devam etti.

Beşiktaş'ın başarılı genç Teknik Direktörü Bronckhorst yine yerinde oyuna müdahale ederek Musrati ve Rashica'nın yerine Semih ve Muçi'yi, Immobile ve Svensson'un yerine Onur ve Hekimoğlu'nu alarak yerinde müdahaleler yaptı. Trabzonspor uzun yıllardır herhalde kendi sahasında, kendi yarı alanına bu kadar mahkûm oynadığı bir maç görülmemiştir. Hatta Uğurcan beraberliğe o kadar razı oldu ki maçın sonlarında vakit geçirmek için elinden geleni yaptı. Fakat Beşiktaş, yüzde 75 topa sahip olma, 518 isabetli pas, 21 isabetli şut çektiği böyle bir maçta kaleci Uğurcan'ı geçemedi ve beraberlikle sahadan ayrıldı.