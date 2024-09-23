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Sinan Vardar

Sinan Vardar

23 Eylül 2024 | Pazartesi

Gözlerinden öperim Semih!

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, ligin yeni takımı Eyüpspor'u ağırladı. Muhteşem Beşiktaş taraftarı yine stadı tıklım tıklım doldurdu. Hasılatta son yılların rekoru kırılıyor. Buda gösteriyor ki herkes kombinesiyle, biletiyle maça geliyor. Her iki takımında birbirini tartarak başladığı mücadelede daha maçın 5. dakikasında Rafa Silva'ya yapılan hareketi anlamak imkansız. Bu pozisyonlar artık her hafta olmaya başladı. Buna artık rakip takım futbolcularının vicdanları ve onları yönlendirenlerin dur demesi lazım. Beşiktaş'ta son haftaların çalışkan futbolcusu Rashica 20. dakikada Mario'nun ara pasını iyi değerlendirerek takımını öne geçiren golü de buldu. Fakat ilk yarıda bir kaç kez Beşiktaş kalesini yoklayan Eyüpspor'u kaleci Mert muhteşem kurtarışlarıyla durdurmayı bildi. Sonuçta soyunma odasına Beşiktaş 1-0 önde giden taraf oldu.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Beşiktaş oldu. Önce Rafa Silva'nın topuk şutu, ardından Mario'nun kafa vuruşunda Beşiktaş golü bulamadı. Ardından Eyüpspor penaltıdan bulduğu golle maçta durumu eşitledi. Durumu eşitledikten sonra da bir süre oyunu soğutmak için yerden kalkmadılar.

Beşiktaş oyunun büyük bölümünde topa hakimdi fakat ben Eyüpspor takımını da beğendim. Çok diri, fizik üstünlüğü olan bir takım. Hazırlık dönemini iyi geçirmişler. Bu takım küme düşme riski yaşamaz. Sonuçta maçın 90. dakikasında azmi ve hırsı ile Semih penaltıyı yaptırdı, Immobile'de Beşiktaş'a 3 puanı getiren golü attı. Aferin Semih gözlerinden öperim oğlum.

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Etiketler :
Rafa Silva, Eyüpspor, Süper Lig, Beşiktaş, Rashica, İmmobile, Semih, mario

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