Üçte üç

Beşiktaş Avrupa Kupası maçı zaferinden sonra muhteşem seyircisi ile birlikte ligin üçüncü maçında Sivasspor karşısında oyuna kontrollü başladı. 27. dakika da penaltıdan İmmobile ile bulduğu gol sonrası da oyunun hakimi olarak devam etti. İlk yarıyı bu golle 1-0 önde kapatan Beşiktaş ikinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmadı. 89. dakikada Gedson ile 2. golü buldu ve sahadan galip ayrılan taraf oldu. Rakip sahada en çok pas yapan takım Beşiktaş, özellikle Svensson kendini, haddini biliyor. Hiç hata yapmadan oynuyor, ben de gösterdiği mücadeleye bayılıyorum. Muçi ilk 11'de başlamasına rağmen kalitesini ortaya koyamadı. Fakat Gedson için ayrı bir başlık açmak lazım. Bu sezon Süper Lig'de şimdiye kadar ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncusu. Aynı zamanda Rafa ile birlikte en çok şut çeken iki isimden birisi. Bugünde oyunun sonlarına doğru golü de atarak bu mücadelesinin ikramiyesini aldı.

Oyunun ikinci yarısında iki sarı kartlı Immobile ve Al-Musrati'nin yerine oyuna giren Semih ve Mustafa'yı oyuna alarak hoca yine muhteşem bir karar verdi. Bu çocuklar Beşiktaş'ın geleceği. Aynı zamanda Emirhan, Mustafa ve Semih'i A Milli Takıma seçildikleri için kutluyorum. Birçok Anadolu takımı gibi ligin mütevazi takımı Sivasspor ayağa futbol oynayan iyi bir takım. Sivasspor'da Başkanlığı bırakan Mecnun Odyakmaz'ın TFF Başkan vekili olarak yoluna devam etmesi de hem Sivas için hem tüm Sivaslılar için bir gurur kaynağıdır. Bülent Uygun'da senelerdir takdir ettiğim beğendiğim bir teknik adamdır. Umarım yollarına bu şekilde düzgünce devam ederler. Ayrıca bir konu daha dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama kulaklarını dış dünyaya kapattığı zaman hakemler gayet güzel maç yönetiyorlar. Özellikle genç yeni hakemlerin bu gelişiminden oldukça memnunum.