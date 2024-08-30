Kartal “Avrupa’da bende varım” dedi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne giriş için son dönemeçte deplasmanda ki beraberliğin ardından mutlak galibiyet için çıktı sahaya. Dolmabahçe'de muhteşem bir taraftar ve tıpkı bir halı gibi görünen hibrit çimli zeminde oyuna oldukça istekli başlayan Beşiktaş Masuaku'nun sert şutu kaleciden dönünce fırsatçılığını konuşturan İmmobile 7. Dakikada golü buldu. İlk yarı boyunca Beşiktaş oyunun tamamen hakimi görünürken, bilhassa Semih çok gayretli bir futbol ortaya koymasına rağmen bir türlü golü bulamadı. İkinci yarı romen hakemin saçmalıklarını izleyerek başladık. Sanki Lugano forması giymiş gibiydi. Lugano durumu eşitlesede Gedson en iyi cevabı muhteşem Rafa Silva verkaçı sonrası golü atarak verdi ve durumu 2-1'e taşıdı.

Hemen arkasından Rafa klasını konuşturdu ve farkı ikiye çıkardı herkese derin bir nefes aldırdı. Daha 1 dakika geçmeden Immobile ile 4. golü buldu Beşiktaş. Uzatma dakikalarında son sözü Salih Uçan'la söyleyen Beşiktaş ben bu turu bırakmam, Avrupa'da bende varım dedi. Lugano'nun geçtiğimiz yıldan beri diline pelesenk ettiği 10 dakikada 3 gol konusuda böylece kapanmış oldu ve gereken cevap saha içerisinde 6 dakikada 3 gol atarak verildi. Beşiktaş seyircisi müthiş bir birlik beraberlik içinde takımına destek verdi. Hatta maçın ikinci yarısında tribünlerin rakip takım topu ayağına aldığı anda yaptığı ıslıklar yeni bir ses desibel rekoru kırmış bile olabilir. Bu birlik ve beraberlik Beşiktaş'ın daha ileri noktalara taşıyacaktır